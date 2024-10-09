USD 1.7000
EUR 1.8641
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

Сборная Азербайджана в Таллине

ФОТО, ОБНОВЛЕНО 21:14
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:14 2196

Сборная Азербайджана по футболу прибыла в Таллин.

*** 14:58

Сборная Азербайджана по футболу вылетает сегодня в Таллин, где 11 октября проведет матч Лиги наций со сборной Эстонии.

Команда отправляется чартерным рейсом. Планируется, что самолет вылетит в 15:00. В пути футболисты проведут около пяти часов.

Это третий официальный матч сборной Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша. В сентябре наша команда проиграла сначала дома Швеции (1:3), а затем в гостях - Словакии (0:2).

14 октября подопечные Фернанду Сантуша примут словаков в Баку.

США провозгласили цель: Иран!
США провозгласили цель: Иран! наш комментарий
19:17 5837
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку все еще актуально
12:30 8554
Россияне начали прозревать
Россияне начали прозревать
22:23 678
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар обновлено 22:38
22:38 4528
«Черный лебедь» прилетел за Америкой
«Черный лебедь» прилетел за Америкой наша корреспонденция
17:38 6553
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное кипящий котел
10:20 3577
Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
18:41 3448
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
18:16 5153
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
18:02 3643
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 17:47
17:47 8174
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема
14:42 8346

ЭТО ВАЖНО

США провозгласили цель: Иран!
США провозгласили цель: Иран! наш комментарий
19:17 5837
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку все еще актуально
12:30 8554
Россияне начали прозревать
Россияне начали прозревать
22:23 678
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар обновлено 22:38
22:38 4528
«Черный лебедь» прилетел за Америкой
«Черный лебедь» прилетел за Америкой наша корреспонденция
17:38 6553
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное кипящий котел
10:20 3577
Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
18:41 3448
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
18:16 5153
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
18:02 3643
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 17:47
17:47 8174
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема
14:42 8346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться