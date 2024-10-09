Сборная Азербайджана в Таллине
Сборная Азербайджана по футболу прибыла в Таллин.
*** 14:58
Сборная Азербайджана по футболу вылетает сегодня в Таллин, где 11 октября проведет матч Лиги наций со сборной Эстонии.
Команда отправляется чартерным рейсом. Планируется, что самолет вылетит в 15:00. В пути футболисты проведут около пяти часов.
Это третий официальный матч сборной Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша. В сентябре наша команда проиграла сначала дома Швеции (1:3), а затем в гостях - Словакии (0:2).
14 октября подопечные Фернанду Сантуша примут словаков в Баку.