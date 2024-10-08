Начались занятия в школе в Джебраиле

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, депутат Джейхун Мамедов, директор Восточного Зангезурского регионального управления образования Фуад Бадалов, сотрудники школы, ученики и родители.

Выступая на мероприятии, замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов оценил восстановление образовательного процесса в Карабахе как наглядный пример высокого внимания и заботы, проявленного к развитию образования в Азербайджане. Отметив, что педагогический состав школы в составе 23 человек состоит из местных жителей Джебраила, замминистра выразил уверенность, что учащиеся указанной школы, которая через два года отметит свое 150-летие, примут активное участие в дальнейшем развитии нашей страны.

В завершение своего выступления замминистра пожелал ученикам и преподавателям успехов.

Как сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, сегодня в Джебраиле, построенном с нуля, реализуются огромные инфраструктурные проекты. В Джебраиле созданы 5 крупных предприятий, на которых будут работать тысячи людей. Вахид Гаджиев выразил уверенность, что учащиеся средней школы имени Мехти Мехтизаде в будущем будут специалистами в этих учреждениях и будут способствовать развитию Джебраила.