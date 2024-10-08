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Начались занятия в школе в Джебраиле

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15:19 203

9 октября в полной средней школе имени Мехти Мехтизаде в Джебраиле состоялось мероприятие, посвященное первому дню занятий.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, депутат Джейхун Мамедов, директор Восточного Зангезурского регионального управления образования Фуад Бадалов, сотрудники школы, ученики и родители.

Выступая на мероприятии, замминистра науки и образования Фирудин Гурбанов оценил восстановление образовательного процесса в Карабахе как наглядный пример высокого внимания и заботы, проявленного к развитию образования в Азербайджане. Отметив, что педагогический состав школы в составе 23 человек состоит из местных жителей Джебраила, замминистра выразил уверенность, что учащиеся указанной школы, которая через два года отметит свое 150-летие, примут активное участие в дальнейшем развитии нашей страны.

В завершение своего выступления замминистра пожелал ученикам и преподавателям успехов.

Как сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, сегодня в Джебраиле, построенном с нуля, реализуются огромные инфраструктурные проекты. В Джебраиле созданы 5 крупных предприятий, на которых будут работать тысячи людей. Вахид Гаджиев выразил уверенность, что учащиеся средней школы имени Мехти Мехтизаде в будущем будут специалистами в этих учреждениях и будут способствовать развитию Джебраила.

Принимавший участие в мероприятии депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов отметил, что учился в указанной школе. Джейхун Мамедов подчеркнул постоянные меры, предпринимаемые для реконструкции и возрождения освобожденных от оккупации районов и назвал предметом гордости отвечающие современным стандартам учебные заведения.

Чувством радости в своем выступлении поделилась и директор школы Шалала Гасымлы, вернувшаяся в школу, где она училась, спустя 31 год в качестве директора.

Позже гости ознакомились с условиями, созданными в школе, и наблюдали за учебным процессом. В школе, рассчитанной на 960 учащихся, в 2024-2025 учебном году будут обучаться 133 ученика и 16 детей в группах дошкольной подготовки. В школе 40 учебных классов и 5 административных помещений площадью 2,7 га. Классы оснащены необходимыми учебными пособиями. В школе также созданы лаборатории химии, физики, биологии, кабинеты технологии и информатики, библиотека, танцевальный и спортивный залы, столовая. Во дворе учебного заведения созданы футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки.

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