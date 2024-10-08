Председатель Госкомитета принял группу молодежи

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой молодых людей из деоккупированных районов, которые в этом году, набрав высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы, стали студентами.

На встрече было отмечено, что президент страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют особое внимание реализации программ и проектов по развитию молодежи.

Было доведено до внимания, что в период Великого возвращения перед азербайджанской молодежью стоят важные задачи, и что их активное участие в благоустройстве освобожденных территорий и превращении их в современные места проживания имеет важное значение.

Студенты, в свою очередь, сообщили, что стали свидетелями проводимых на родных землях работ по восстановлению и строительству, и выразили готовность в будущем направить свои знания и навыки на развитие Азербайджана, включая освобожденные территории.

Председатель Государственного комитета ответил на вопросы, интересующие участников встречи.