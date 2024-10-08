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Синдром хронической усталости: что делать?

рекомендации специалиста Минздрава
15:33 1351

Чтобы ваш сон был регулярным, здоровым и качественным, следует обращать внимание на пищу, которую вы потребляете в течение дня. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, сбалансированный и правильный прием минералов и витаминов в течение дня, отказ от жирной пищи и газированных напитков поможет наладить режим сна: «Сбалансированная диета также сбалансирует кровяное давление в организме и увеличит функцию мелатонина - гормона сна. Перед сном следует прекратить кушать примерно за 10–12 часов до утреннего пробуждения. Обильная еда перед сном может нарушить ваш сон».

Терапевт отметил, что прием такой трудноперевариваемой пищи, как мясо, вызывающей вздутие живота, крупы булгур и жареной пищи, затрудняет засыпание и тем самым снижает качество сна.

«Перед сном полезно пить травяные чаи (ромашки, липы и др). Тем самым ваш организм расслабится, и вы сможете спать более комфортно. Если вы создадите регулярный график сна с упором на эти часовые интервалы по выходным, ваше тело привыкнет к новому распорядку в течение нескольких недель. Даже если вы не хотите спать в это время, ваше тело подаст сигнал ко сну, и у вас не будет проблем с бессонницей», - рекомендует врач.

Закир Гулиев обратил внимание, что «хроническая усталость может быть симптомом какого-либо другого заболевания». По его словам, к числу заболеваний, вызывающих хроническую усталость, относятся заболевания щитовидной железы, или анемия, недостаток фолиевой кислоты, железа, кальция, В12 или витамина D: «Люди с избыточным весом чаще страдают от хронической усталости. Также, даже при наличии ряда сопутствующих заболеваний, связанных с возрастом, симптомы хронической усталости могут различаться и проявляться по-разному».

Терапевт сообщил, что во многих случаях у этих пациентов также наблюдаются такие симптомы, как депрессия, боли в животе, мышцах и суставах, проблемы с кишечником и тошнота.

Терапевт также сказал, что диагноз хронической усталости ставят в том случае, если симптомы продолжаются не менее 6 месяцев. По его словам, в случае, если человек, когда утром проснувшись, не чувствует себя бодрым и отдохнувшим, если у него возникают проблемы с памятью и концентрацией, и ему трудно сосредоточиться, если чувство боли настолько интенсивно, что ограничивает их повседневную деятельность, если у него постоянное головокружение без медицинского объяснения, если он очень чувствителен к свету и звуку, то эти симптомы могут быть признаком синдрома хронической усталости.

З.Гулиев сообщил, что диагноз синдрома хронической усталости основывается на двух критериях: «Первый - это серьезность и продолжительность состояния: сильная и хроническая усталость, продолжающаяся более 6 месяцев. Во-вторых, количество симптомов - наличие четырех и более признаков хронической усталости».

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