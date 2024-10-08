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Война Израиля и «Хезболлы»: обстрел городов, гибель мирных жителей...

обновлено 16:50
16:50 1747

ВВС армии Израиля нанесли удары наземным и подземным складам в Южном Ливане, где «Хезболла» прятала свои беспилотники. Кроме того, атакованы ракетные установки, сообщает армейская пресс-служба.

«Террористическая организация «Хезболла» размещает свои производственные объекты и средства ведения войны под жилыми домами, школами, мечетями и университетами в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

«Хезболла» же в свою очередь обстреляла город Кирьят-Шмона. По городу был выпущен залп из около 20 ракет. Несколько из них разорвались на территории города. Взрывом были убиты два человека — мужчина и женщина в возрасте около 40 лет. В ряде зданий в городе из-за попаданий ракет вспыхнули пожары.

Ранее армия Израиля сообщила, что Кирьят-Шмона, расположенная у границы с Ливаном, подверглась новому обстрелу со стороны сопредельного государства. 

* * * 15:41

Из Ливана был выпущен залп в 40 ракет в направлении Верхней Галилеи и Хайфского залива, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно заявлению армии, часть ракет была перехвачена ВВС Израиля. В зоне обстрела зафиксировано несколько падений снарядов.

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетного обстрела из Ливана в направлении Хайфы - крупнейшего города на севере Израиля, сообщила национальная служба скорой помощи. Все пострадавшие госпитализированы.

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