Война Израиля и «Хезболлы»: обстрел городов, гибель мирных жителей...

ВВС армии Израиля нанесли удары наземным и подземным складам в Южном Ливане, где «Хезболла» прятала свои беспилотники. Кроме того, атакованы ракетные установки, сообщает армейская пресс-служба.

«Террористическая организация «Хезболла» размещает свои производственные объекты и средства ведения войны под жилыми домами, школами, мечетями и университетами в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района», - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

«Хезболла» же в свою очередь обстреляла город Кирьят-Шмона. По городу был выпущен залп из около 20 ракет. Несколько из них разорвались на территории города. Взрывом были убиты два человека — мужчина и женщина в возрасте около 40 лет. В ряде зданий в городе из-за попаданий ракет вспыхнули пожары.

Ранее армия Израиля сообщила, что Кирьят-Шмона, расположенная у границы с Ливаном, подверглась новому обстрелу со стороны сопредельного государства.