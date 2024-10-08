Депутаты призывают Совбез Ирана разрешить создать ядерное оружие

«Сегодня ни одна международная организация, ни США, ни Европа не могут контролировать Израиль. На основании этого порядка 39 парламентариев написали письмо в ВСНБ, предложив ему пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран», — заявил агентству Амири.

Он допустил пересмотр Тегераном запрета на разработку и применение ядерного оружия. Ранее о том, что это противоречит нормам исламского права, неоднократно заявлял верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Депутат иранского парламента Мохаммадреза Сабагиан Бафги напомнил, что несколько месяцев назад законодатели обращались к Хаменеи с просьбой изменить фетву в части права Ирана на ядерное оружие. «Если Израиль и его сторонники думают, что, нацеливаясь на мирные объекты и другую инфраструктуру нашей страны, могут помешать нашему прогрессу, то они принимают неправильное решение. Наша просьба к властям — изменить ядерную доктрину исламской республики. Чтобы защитить себя и безопасность страны, мы изменили подход по ядерному оружию», — сказал Бафги.