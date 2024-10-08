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Депутаты призывают Совбез Ирана разрешить создать ядерное оружие

для борьбы с Израилем
15:48 847

Группа иранских парламентариев попросила Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики пересмотреть оборонную доктрину страны, передает агентство ISNA со ссылкой на члена парламентской комиссии по культуре Хасанали Эхлаки Амири.

Парламентарии просят разрешить разработку ядерного оружия Ираном, учитывая угрозу со стороны Израиля.

«Сегодня ни одна международная организация, ни США, ни Европа не могут контролировать Израиль. На основании этого порядка 39 парламентариев написали письмо в ВСНБ, предложив ему пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран», — заявил агентству Амири.

Он допустил пересмотр Тегераном запрета на разработку и применение ядерного оружия. Ранее о том, что это противоречит нормам исламского права, неоднократно заявлял верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Депутат иранского парламента Мохаммадреза Сабагиан Бафги напомнил, что несколько месяцев назад законодатели обращались к Хаменеи с просьбой изменить фетву в части права Ирана на ядерное оружие. «Если Израиль и его сторонники думают, что, нацеливаясь на мирные объекты и другую инфраструктуру нашей страны, могут помешать нашему прогрессу, то они принимают неправильное решение. Наша просьба к властям — изменить ядерную доктрину исламской республики. Чтобы защитить себя и безопасность страны, мы изменили подход по ядерному оружию», — сказал Бафги.

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