USD 1.7000
EUR 1.8641
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Вооруженное нападение на прохожих в Израиле: есть раненые

16:10 842

Террорист напал с ножом на жителей города Хадера в Израиле днем 9 октября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на полицию. Нападение произошло в четырех разных местах в центре города.

По последним данным, ранения получили шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил медицинский центр Хиллель Яффе. Медицинская служба Израиля «Маген Давид Адом» сообщила, что ранены пять мужчин в возрасте от 50 до 70 лет.

После нападения террорист скрылся на мотоцикле. В полиции сообщили, что он «нейтрализован». В сети появились видео, как полицейские стреляют в подозреваемого, после чего задерживают его. По словам источников, нападение совершил 36-летний гражданин Израиля Ахмад Джабарин.

Война Израиля и «Хезболлы»: обстрел городов, гибель мирных жителей...
Война Израиля и «Хезболлы»: обстрел городов, гибель мирных жителей... обновлено 16:50
16:50 1750
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно видео; обновлено 16:05
16:05 10444
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов фото; видео
14:40 877
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
15:00 3389
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти обновлено 14:54
14:54 4416
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка наш комментарий
14:10 3304
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева фото; обновлено 14:22
14:22 4912
Джаббарзаде и Гусейнов создали финансовую пирамиду
Джаббарзаде и Гусейнов создали финансовую пирамиду видео
14:21 2851
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку
12:30 6905
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили главная тема; все еще актуально
8 октября 2024, 21:35 6426
США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности
США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности
13:36 3112

ЭТО ВАЖНО

Война Израиля и «Хезболлы»: обстрел городов, гибель мирных жителей...
Война Израиля и «Хезболлы»: обстрел городов, гибель мирных жителей... обновлено 16:50
16:50 1750
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно видео; обновлено 16:05
16:05 10444
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов фото; видео
14:40 877
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
15:00 3389
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти обновлено 14:54
14:54 4416
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка наш комментарий
14:10 3304
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева фото; обновлено 14:22
14:22 4912
Джаббарзаде и Гусейнов создали финансовую пирамиду
Джаббарзаде и Гусейнов создали финансовую пирамиду видео
14:21 2851
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку
12:30 6905
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили
Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили главная тема; все еще актуально
8 октября 2024, 21:35 6426
США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности
США передадут Украине крылатые ракеты большой дальности
13:36 3112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться