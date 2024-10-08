Azercell обновляет тарифы «Турист» в преддверии COP29

С 8 октября 2024 года Azercell обновляет тарифные пакеты «Турист», доступные абонентам предоплатной системы (SimSim). Эти изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и предоставление более выгодных условий гостям Азербайджана.

Услуги мобильной связи для иностранных граждан и гостей Азербайджана теперь удобнее и доступнее с Azercell.

Учитывая меняющиеся потребности туристов в мобильном интернете, Azercell оптимизировал использование трафика в тарифах «Турист». Теперь интернет-трафик, предназначенный для социальных сетей, приплюсован к трафику, предназначенному для общего пользования. В результате интернет-трафик в тарифах «Добро пожаловать», «Супер» и «Макс» увеличивается вдвое.

Так, в рамках тарифа «Добро пожаловать» пользователи получат 30 ГБ, пользователи тарифа «Супер» - 60 ГБ, а абоненты тарифа «Макс» смогут пользоваться 120 ГБ интернет-трафика.