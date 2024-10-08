«Зубы дракона» на границе с Россией

Власти Литвы установили противотанковые надолбы («зубы дракона») на мосту через реку Неман на границе с Россией и планируют перекрыть и заминировать мосты в этом районе, заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

«Перекрыли фортификациями еще один мост через Неман в Калининградскую область. «Зубы дракона» в конечном итоге будут дополнены железными балками, которые будут вмурованы и укреплены. Литовская армия сейчас тестирует их, оценивая, как они сдерживают наступающую тяжелую технику. Фортификация продолжается по плану», — написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, часть мостов будет укреплена противотанковыми ежами и «зубами дракона», а другие мосты планируют заминировать.

В начале сентября Литва уже устанавливала противотанковые надолбы на границе с Калининградской областью. Фортификационные сооружения появились на границе города Советска с Литвой.