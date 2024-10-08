Неограниченные возможности с программой лояльности Umico Bonus

9 октября 2024 года Umico Bonus объявляет о масштабном обновлении и значительном расширении своей программы лояльности, чтобы сделать каждую оплату еще более выгодной и удобной для наших клиентов. Теперь еще больше преимуществ для держателей карт Birbank Umico , пользователей приложения m 10 и покупателей Umico Market .

Бонусный кешбэк до 19% для держателей карт Birbank Umico и новые возможности для пользователей m 10 и Umico Market .

Для держателей карт Birbank Umico

● Появилась возможность выбора любимых категорий покупок в приложении Birbank. Это означает, что пользователи могут сами настроить программу лояльности и получать повышенный кешбэк бонусами Umico именно в тех категориях, которые наиболее важны для них.

● Клиенты могут увеличивать свой заработок от покупок в любимых категориях, выполняя простые задания, указанные в разделе Umico приложения. В этом месяце это: покупка в Umico Market на сумму от 50 АZN держать на балансе карты более 1000 AZN, купить продукты в Bravo на сумму более 20 AZN, оплата с QR и другие.

Таким образом, пользователи могут зарабатывать до 19% кешбэк бонусами Umico:

● до 19% за покупки на Umico Market

● до 14% за покупки на Trendyol

● до 19% за оплату проезда на транспорте с BakiKart в приложении Birbank

● до 10.5% в категории «Все покупки».

Это позволит сделать ежедневные траты клиентов более выгодными, возвращая значительную часть покупок в виде бонусов, которые можно использовать при оплате коммунальных услуг в мобильном приложении Birbank, покупках на Umico Market и в сети партнеров.

Для дополнительной информации: https://cards.kapitalbank.az/ru/BBUM/um/

Для пользователей приложения m10

У Umico есть специальные предложения также и для пользователей m10. Так, Umico Bonus теперь полностью интегрирован с приложением m10 и стал его официальной программой лояльности. Это дает пользователям m10 возможность заработать больше бонусного кешбэка на выгодных условиях.

Все платежи, совершенные через QR-код в приложении m10, дают клиентам кешбэк минимум 2% в виде бонусов, что делает пользование приложением еще более выгодным. Пользователи также могут получать дополнительные бонусы от избранных партнеров.

При оплате мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг через m10 вы зарабатываете бонус до 2%.

Чтобы заработать бонусы Umico, пользователям m10 не нужно показывать карту или штрих-код — бонусы автоматически и сразу переводятся на баланс Umico.

Пользователи m10 могут копить бонусы Umico и тратить их в более чем 10 000 торговых точках, оплачивать услуги в приложении и переводить их на основной баланс m10.

В рамках акции клиенты могут перевести свои личные бонусы с баланса Umico на счет m10. 1 бонус = 1 AZN.

Для покупателей Umico Market

● Покупатели Umico Market теперь могут не только зарабатывать до 19% кешбэк бонусами на свои покупки, но и использовать свои бонусы для оплаты товаров на платформе Umico Market. Это обновление программы лояльности предоставит покупателям еще больше возможностей выгодно использовать накопленные бонусы для последующих покупок.

● Бонусы, накопленные через другие сервисы Umico, включая Birbank и m10, можно использовать в Umico Market, что делает программу лояльности еще более универсальной и выгодной для пользователей всех сервисов экосистемы Umico.

Таким образом, в Birbank, m10 и Umico теперь есть единый общий бонусный баланс, который позволяет клиентам отслеживать накопленные выгоды, в том числе при оплатах картой Birbank Umico и оплатах через m10.

Эти обновления являются важным шагом в создании сквозного и гармоничного опыта для всех пользователей. Они предоставляют еще более выгодные условия и широкие возможности для всех участников экосистемы, создавая новые уровни взаимосвязи и комфорта.

Программа лояльности Umico Bonus предоставляет уникальную возможность для пользователей получать максимальную выгоду от своих покупок и накопленных бонусов. Новые функции и преимущества делают использование Umico Bonus еще более привлекательным и удобным.

Узнать больше о новых возможностях и функциях программы можно в приложениях Birbank, m10 и Umico, где доступны все актуальные предложения и детали.

Для дополнительной информации: https://umico.az/live/ru/eshhjo-bolshe-vozmozhnostej-s-umico-bonus/