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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Реакция Кремля на слова Камалы Харрис

16:36 1250

Президент России Владимир Путин не станет опускаться до оскорблений лидеров других стран, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя оскорбления со стороны вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера.

«Наш президент никогда такого не делал и, думаю, не будет», - заявил представитель Кремля.

«Это такая практика политического истеблишмента [США]», - подчеркнул он.

Ранее Камала Харрис выступила с оскорбительными заявлениями в адрес президента РФ. Рассуждая о неподтвержденных со стороны Москвы заявлениях журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, Харрис использовала слова «диктатор-убийца».

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