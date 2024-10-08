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Между UNEC и Антимонопольным органом Турции подписан меморандум о сотрудничестве

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16:59 163

Между Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Антимонопольным органом Турции состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие делегация во главе с главой Антимонопольного органа Турции Биролем Кюле, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, а также руководители соответствующих структур университета.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поблагодарил руководство Антимонопольного органа за внимание, проявленное к UNEC, и рассказал о важности сотрудничества: «Качественное образование должно быть фокусировано на глобальный рынок труда. В этом отношении особое значение имеет меморандум, который будет подписан с Антимонопольным органом Турции. Данное сотрудничество сыграет важную роль в повышении знаний студентов в области конкуренции, а также в расширении опыта молодых преподавателей. Как университет, мы также намерены предоставлять образование в областях, необходимых Антимонопольному органу Турции. Я уверен, что наше сотрудничество и совместные исследования внесут вклад в сферу конкуренции в Азербайджане».

Глава Антимонопольного органа Турции Бирол Кюле подчеркнул, что орган всегда придает большое значение и поддерживает образование: «Являясь Антимонопольным органом, мы сотрудничаем со многими университетами Турции. Мы очень довольны установлением сотрудничества с Азербайджаном, особенно с UNEC в этом направлении, и той поддержкой, которую мы окажем образованию. Думаю, что наше сотрудничество внесет важный вклад в экономику двух братских стран. Мы полностью готовы принять студентов и преподавателей в Анкаре, поделиться с ними нашим опытом в сфере конкуренции и нашими исследованиями», - сказал глава органа.

После выступлений ректор Адалат Мурадов и руководитель Антимонопольного органа Бирол Кюле подписали меморандум о сотрудничестве. В меморандуме предусмотрено привлечение специалистов органа к преподаванию в UNEC, участие студентов и преподавателей в обмене академическими знаниями и опытом в Антимонопольной организации в Анкаре, взаимное использование библиотек, оказание академической поддержки диссертационным работам, подготовка совместных проектов в рамках грантовых программ и сотрудничество в разных направлениях.

В рамках визита глава Антимонопольного органа Бирол Кюле также встретился со студентами Экономического факультета тюркского мира. На встрече он рассказал студентам о деятельности органа, проделанной им работе в направлении обеспечения свободной и здоровой конкуренции, вкладе, который он внес в экономику Турции, а также ответил на интересующие студентов вопросы.

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