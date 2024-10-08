Между UNEC и Антимонопольным органом Турции подписан меморандум о сотрудничестве

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поблагодарил руководство Антимонопольного органа за внимание, проявленное к UNEC, и рассказал о важности сотрудничества: «Качественное образование должно быть фокусировано на глобальный рынок труда. В этом отношении особое значение имеет меморандум, который будет подписан с Антимонопольным органом Турции. Данное сотрудничество сыграет важную роль в повышении знаний студентов в области конкуренции, а также в расширении опыта молодых преподавателей. Как университет, мы также намерены предоставлять образование в областях, необходимых Антимонопольному органу Турции. Я уверен, что наше сотрудничество и совместные исследования внесут вклад в сферу конкуренции в Азербайджане».

Глава Антимонопольного органа Турции Бирол Кюле подчеркнул, что орган всегда придает большое значение и поддерживает образование: «Являясь Антимонопольным органом, мы сотрудничаем со многими университетами Турции. Мы очень довольны установлением сотрудничества с Азербайджаном, особенно с UNEC в этом направлении, и той поддержкой, которую мы окажем образованию. Думаю, что наше сотрудничество внесет важный вклад в экономику двух братских стран. Мы полностью готовы принять студентов и преподавателей в Анкаре, поделиться с ними нашим опытом в сфере конкуренции и нашими исследованиями», - сказал глава органа.