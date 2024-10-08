Лукашенко о саммите в Москве: «Много говорили об азербайджано-армянском урегулировании»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что его порадовало на саммите СНГ, который состоялся накануне, передает БЕЛТА.

«Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже - что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние (вопросы) обсуждали, и откровенный был разговор без всяких обиняков.

Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена… Также было единодушие во многом», - отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что в составе СНГ мощнейшие и богатейшие ресурсами государства. «Поэтому это может быть мощным и эффективным региональным объединением, если мы приложим значительные усилия», - уверен он.