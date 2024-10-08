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Украина может начать экспорт своего оружия

17:17 160

Украина может отменить запрет на экспорт беспилотников, чтобы увеличить масштабы производства оружия в стране и улучшить позиции украинской армии на поле боя, рассказали Financial Times осведомленные источники.

По их словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно нуждаются в большем количестве средств воздушного наблюдения, прикрытия и ударных беспилотников дальнего действия. Однако Киев сталкивается с ограниченными финансовыми ресурсами для этого.

Глава одного из крупнейших производителей дронов в стране «Укрспецсистемы» Дмитрий Хасапов заявил FT, что государственные контракты не могут загрузить все производственные мощности предприятия.

При этом экспорт беспилотников может принести Украине до $20 млрд в год, говорит глава экономического подкомитета Верховной Рады Александр Мариковский. «Это как раз те деньги, которых нам не хватает», — отметил он.

По данным FT, государственный бюджет Украины на закупку оружия в 2024 году составляет $6 млрд, около трети из них будет направлено на беспилотники. Тем не менее это значительно меньше потребностей фронта, добавляет издание. Ожидается, что разрешение украинским компаниям продавать беспилотники за границу поможет привлечь инвестиции как в производство новых дронов, так и в исследования и новые разработки. 

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