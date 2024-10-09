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Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили

18:02 1625

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию по Грузии, которая призывает государства-члены ЕС немедленно ввести санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а Европейскую комиссию – оценить влияние принятых в Грузии законов (в том числе закона об «иноагентах») на выполнение показателей либерализации визового режима, передает «Эхо Кавказа».

495 депутатов Европарламента поддержали резолюцию, 73 проголосовали против, 86 депутатов воздержались при голосовании. Резолюция Европарламента не имеет юридической силы и носит скорее символический характер.

В согласованном пяти политическими группами документе Европарламент «выразил глубокую озабоченность по поводу демократического отката в Грузии, который происходил экспоненциально в течение этого года, особенно перед парламентскими выборами 26 октября 2024 года; решительно осуждает принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» и закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также поправок к Избирательному кодексу.

Шаги «Грузинской мечты», по мнению европарламентариев, являются «инструментами, используемыми правительством для нарушения свободы слова, цензуры СМИ, введения ограничений на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО или для дискриминации уязвимых групп населения»; «несовместимы с ценностями ЕС и демократическими принципами, противоречат амбициям Грузии по интеграции в ЕС, наносят ущерб международной репутации Грузии и ставят под угрозу евроатлантическую интеграцию страны». До тех пор, пока вышеупомянутое законодательство не будет отменено, прогресс в отношениях Грузии с ЕС невозможен, говорится в резолюции: «(Европарламент) с сожалением констатирует, что Грузия, когда-то являвшаяся лидером демократического прогресса с евроатлантическими устремлениями, в значительной степени переживает демократический откат».

Кроме того, Европарламент «осуждает личную роль, сыгранную олигархом Грузии Бидзиной Иванишвили в текущем политическом кризисе и в очередной попытке подорвать евроатлантическую ориентацию страны в пользу поворота к России; вновь призывает Европейский Совет и демократических партнеров ЕС ввести немедленные и целевые персональные санкции против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии».

Резолюция содержит призыв «о немедленном и безусловном освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным причинам для получения медицинского лечения за границей; подчеркивает, что грузинское правительство несет полную и неоспоримую ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента Михаила Саакашвили и должно быть привлечено к полной ответственности за любой вред, который ему может быть причинен».

Европарламент в резолюции также «осуждает использование партией «Грузинская мечта» насильственных изображений войны в Украине в качестве средства манипуляции общественным мнением и распространения дезинформации, а также пророссийских и антиукраинских настроений в её кампании перед выборами октября 2024 года».

Европарламент «призывает правительство Грузии ввести санкции против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины, продолжить свою прежнюю политику непризнания оккупированных территорий и выполнить свое обязательство по обеспечению эффективных мер, чтобы избежать обхода европейских санкций; призывает правительство Грузии полностью соответствовать внешней политике ЕС и стратегии ЕС в отношении России».

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