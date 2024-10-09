Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили

Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию по Грузии, которая призывает государства-члены ЕС немедленно ввести санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а Европейскую комиссию – оценить влияние принятых в Грузии законов (в том числе закона об «иноагентах») на выполнение показателей либерализации визового режима, передает «Эхо Кавказа».

В согласованном пяти политическими группами документе Европарламент «выразил глубокую озабоченность по поводу демократического отката в Грузии, который происходил экспоненциально в течение этого года, особенно перед парламентскими выборами 26 октября 2024 года; решительно осуждает принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» и закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также поправок к Избирательному кодексу.

Шаги «Грузинской мечты», по мнению европарламентариев, являются «инструментами, используемыми правительством для нарушения свободы слова, цензуры СМИ, введения ограничений на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО или для дискриминации уязвимых групп населения»; «несовместимы с ценностями ЕС и демократическими принципами, противоречат амбициям Грузии по интеграции в ЕС, наносят ущерб международной репутации Грузии и ставят под угрозу евроатлантическую интеграцию страны». До тех пор, пока вышеупомянутое законодательство не будет отменено, прогресс в отношениях Грузии с ЕС невозможен, говорится в резолюции: «(Европарламент) с сожалением констатирует, что Грузия, когда-то являвшаяся лидером демократического прогресса с евроатлантическими устремлениями, в значительной степени переживает демократический откат».

Кроме того, Европарламент «осуждает личную роль, сыгранную олигархом Грузии Бидзиной Иванишвили в текущем политическом кризисе и в очередной попытке подорвать евроатлантическую ориентацию страны в пользу поворота к России; вновь призывает Европейский Совет и демократических партнеров ЕС ввести немедленные и целевые персональные санкции против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии».

Резолюция содержит призыв «о немедленном и безусловном освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным причинам для получения медицинского лечения за границей; подчеркивает, что грузинское правительство несет полную и неоспоримую ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента Михаила Саакашвили и должно быть привлечено к полной ответственности за любой вред, который ему может быть причинен».

Европарламент в резолюции также «осуждает использование партией «Грузинская мечта» насильственных изображений войны в Украине в качестве средства манипуляции общественным мнением и распространения дезинформации, а также пророссийских и антиукраинских настроений в её кампании перед выборами октября 2024 года».

Европарламент «призывает правительство Грузии ввести санкции против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины, продолжить свою прежнюю политику непризнания оккупированных территорий и выполнить свое обязательство по обеспечению эффективных мер, чтобы избежать обхода европейских санкций; призывает правительство Грузии полностью соответствовать внешней политике ЕС и стратегии ЕС в отношении России».