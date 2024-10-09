Захарова о бесполезности давления на Азербайджан

Россия наблюдает, как под надуманным предлогом оказывается давление на председателя конференции сторон (ООН по изменению климата 2024 года) в Азербайджане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На Азербайджан неоднократно давили по разным вопросам, и дело в том, что речь идет о позиции недопустимости оказания давления на суверенное государство, а речь идет о том, что эта тема требует реального вовлечения специалистов, а вовсе не очередной политической дубине, которая будет бить по голове, лишь бы продавить выгодное для себя решение», - сказала Захарова.