USD 1.7000
EUR 1.8641
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Захарова о бесполезности давления на Азербайджан

18:16 1636

Россия наблюдает, как под надуманным предлогом оказывается давление на председателя конференции сторон (ООН по изменению климата 2024 года) в Азербайджане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На Азербайджан неоднократно давили по разным вопросам, и дело в том, что речь идет о позиции недопустимости оказания давления на суверенное государство, а речь идет о том, что эта тема требует реального вовлечения специалистов, а вовсе не очередной политической дубине, которая будет бить по голове, лишь бы продавить выгодное для себя решение», - сказала Захарова.

Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
18:41 798
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
18:16 1637
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
18:02 1627
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 17:47
17:47 6518
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема
14:42 6710
Кто поднимет камень преткновения между Эрдоганом и Нетаньяху?
Кто поднимет камень преткновения между Эрдоганом и Нетаньяху? наша корреспонденция; все еще актуально
00:03 7369
Сотни ракет обрушились на израильский город
Сотни ракет обрушились на израильский город видео; обновлено 18:49
18:49 2990
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно видео; обновлено 16:05
16:05 11978
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов фото; видео
14:40 1206
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
15:00 4384
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти обновлено 14:54
14:54 5019

ЭТО ВАЖНО

Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
18:41 798
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
18:16 1637
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
18:02 1627
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 17:47
17:47 6518
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема
14:42 6710
Кто поднимет камень преткновения между Эрдоганом и Нетаньяху?
Кто поднимет камень преткновения между Эрдоганом и Нетаньяху? наша корреспонденция; все еще актуально
00:03 7369
Сотни ракет обрушились на израильский город
Сотни ракет обрушились на израильский город видео; обновлено 18:49
18:49 2990
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно
Украина уничтожила крайне важный для России арсенал: что известно видео; обновлено 16:05
16:05 11978
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов
Центр инноваций Азербайджана – точка пересечения технологий, инвестиций и талантов фото; видео
14:40 1206
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
Байден разозлился на Обаму из-за Крыма
15:00 4384
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти
Переговоры Ильхама Алиева и Керри Маккарти обновлено 14:54
14:54 5019
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться