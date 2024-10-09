Состоялось открытие джебраильского филиала Kapital Bank

Kapital Bank, первый банк страны, теперь будет обслуживать жителей Джебраила. В открытии филиала, который начал работать по адресу улица Эльсевера Пашаева, дом 3, Джебраильского района, приняли участие государственные чиновники, представители банка и жители города.

Выступая на открытии, член правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде сказал, что Kapital Bank является одним из сторонников Большого возвращения и поддерживает этот процес. По его словам, открытие еще одного филиала Kapital Bank в Карабахе - историческое событие для банка.

«Мы очень горды и ответственны за то, что наш коллектив служит людям, вернувшимся на родные земли после 30 лет оккупации. Как вы знаете, удовлетворение потребностей клиентов находится в центре стратегии Kapital Bank. Я уверен, что наша команда уровнем оказываемых услуг заставит джабраильцев почувствовать, насколько они ценны для нас. Надеюсь, что этот новый филиал будет полезен жителям и всему Карабахскому региону».

Филиал «Лачин», представленный на основе новой концепции, будет обеспечивать высочайший уровень обслуживания клиентов 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00. Для этого в филиале созданы все необходимые условия и возможности. Жителям Джебраила здесь предлагаются все виды банковских услуг, включая депозиты, пластиковые карты, различные виды кредитов и других продуктов, расчетно-кассовые операции, обмен валюты.

После открытия джебраильского филиала количество филиалов Kapital Bank, обладающего крупнейшей филиальной сетью в стране, достигло 119. В ближайшее время планируется открыть шушинский филиал банка.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обслуживает клиентов благодаря крупнейшей в Азербайджане филиальной сети, 119 филиалам и 53 филиалам. Чтобы получить более подробную информацию о продуктах и услугах Банка, вы можете посетить https://kapitalbank.az, Справочный центр 196 или страницы Банка в различных социальных сетях. Заказать кредит наличными — https://kbl.az/prgtk, заказать карту Birbank — https://kbl.az/prcrc.