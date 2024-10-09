Ованнисян: «Армения играет с терпением Алиева»

Из официальных источников становится понятно, что существует серьезная проблема, связанная с открытием коммуникаций через Сюникскую область, и на данный момент Армения ведет себя достаточно деструктивно. Об этом заявил армянским журналистам эксперт Ваге Ованнисян.

«Деструкция заключается в том, что Армения не формулирует свои просчитанные, грамотные варианты решения, которые она попытается продвинуть на международной арене и тем самым обрести союзников. Это вопрос, который мы не решим без внешней поддержки. После войны у нас нет веса и возможности для того, чтобы самостоятельно решить его так, как нас устраивает. У Азербайджана имеется этот ресурс.

Нам теперь предстоит просчитать красную линию нашего максимально возможного компромисса, выгодные для нас варианты, надо попытаться найти сторонников. Этого мы и не делаем.

Мы ведем себя как обиженный подросток, всех отвергая, в итоге получается взрывоопасная ситуация в регионе, в чем виноваты мы сами. Формируется один фактор, получивший название «терпение Алиева» (президента Азербайджана Ильхама Алиева). Мы играем с этим», - заявил Ованнисян.

Он напомнил, что до войны «Армения выступала с необоснованной, агрессивной и деструктивной риторикой». «Сейчас мы делаем то же самое. Наступит ситуация, когда страны и крупные игроки региона решат эту проблему без нас. Поскольку они посчитают, что эта маленькая страна своим деструктивным поведением не формулирует свой интерес, не понимает реальности, они решат данную проблему, не принимая нас в расчет».