Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию ради контроля над Балтийским морем, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
Йонсон отметил, что несмотря на то, что российские войска завязли в Украине, Москва дала понять, что может пойти на серьезные военные и политические риски, так как флот РФ по-прежнему базируется в Санкт-Петербурге и Калининграде.
«После начала вторжения в Украину военное и торговое значение Балтийского моря для Кремля возросло еще больше. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в наших военных планах», - сказал министр.