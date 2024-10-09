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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Россия может напасть на Швецию

Утверждает министр обороны
18:41 807

Россия может напасть на Швецию ради контроля над Балтийским морем, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.

Йонсон отметил, что несмотря на то, что российские войска завязли в Украине, Москва дала понять, что может пойти на серьезные военные и политические риски, так как флот РФ по-прежнему базируется в Санкт-Петербурге и Калининграде.

«После начала вторжения в Украину военное и торговое значение Балтийского моря для Кремля возросло еще больше. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в наших военных планах», - сказал министр.

 

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