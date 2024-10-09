США провозгласили цель: Иран!

Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис в интервью телеканалу CBS News заявила, что Иран является главным противником США среди всех остальных стран. Критики, что от республиканцев, что от демократов, давно говорят о том, что в случае ее победы на выборах в Овальный кабинет Белого дома придет президент с одним из самых слабо сформулированных представлений о мире и месте Америки в нем за всю историю Соединенных Штатов. Вчера она говорила, что будет поддерживать всеобъемлющее давление на Пекин, считая его основным конкурентом Америки, – и вот сегодня новый поворот: главным противником США назначен Иран. Как сказала сама Камала Харрис в уже упомянутом интервью, ее важнейшим приоритетом в случае победы на выборах президента США 5 ноября станет не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Понятно, что в заявлении Харрис есть серьезная доля политической сиюминутности, и оно направлено прежде всего на внутреннюю аудиторию. Но! Леди вице-президент выступает как политик, реально претендующий на пост главы сверхдержавы, которая, не Харрис, разумеется, а сверхдержава, в обозримом будущем останется единственной, пусть ее позиции в мире постепенно размываются. Поэтому за рубежом все, что она говорит о внешнеполитических ориентирах, воспринимается крайне серьезно, чего, видимо, она еще не до конца понимает. И что теперь - после ее заявления про Иран Пекину выдыхать с облегчением, а странам антикитайского блока впадать в депрессию? А как к этим словам должен отнестись крупный бизнес и капитал, для которых экономическое развитие и экспансия Китая является основной головной болью? А вот гипотетическое ядерное оружие Ирана их не слишком-то беспокоит. Кстати, у этого капитала может возникнуть и другой вопрос: если мы назначаем Иран главным противником, то кому в этом случае отойдет иранский рынок? В логике Камалы Харрис – кому угодно, Китаю, России – но только не западным корпорациям. Которые, замечу, вопреки враждебности политического Запада к Тегерану, не теряют надежды на нем заработать. Когда в 2015-м в Вене была подписана ядерная сделка, буквально на следующий день в Тегеран устремились сотни западных бизнес-делегаций и эмиссаров крупнейших корпораций Запада. И все, буквально локтями расталкивая друг друга, стремились подписать протоколы о намерениях и деловые контракты.

И что примечательно, когда Трамп в одностороннем порядке расторг эту сделку и вновь ввел против Ирана экономические санкции, – недовольных этим его решением в бизнес-кругах Запада было более чем достаточно. С избранием Пезешкиана подвядшие, но не умершие надежды западного, в том числе – американского, бизнеса вновь оживились. И сейчас Камала Харрис рубит их как сорняки на грядке тяпкой. Прежде всего – разумно ли это? Соответствует ли образу прагматика, который тщательно создают кандидату в президенты сотрудники ее избирательного штаба, отвечающие за имидж? Всего пара произнесенных ею предложений – а сразу столько вопросов. Что совершенно не случайно, поскольку лидера отличает умение четко расставить приоритеты в предстоящей деятельности. И совсем не важно – формулирует ли он их сам, или это делает за него команда советников и помощников. Главное – выбрать правильный прицел, а не сбивать его себе и своим основным союзникам.