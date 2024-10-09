Россия буднично угрожает ядерным оружием
Уровень ядерной опасности «серьезно повысился из-за действий Запада», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос», - сказала Захарова.
По ее словам, Россия «четко предупреждает об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере».
«Вместо того, чтобы следовать бездумно американскому курсу, следует одуматься и осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», - добавила Захарова.