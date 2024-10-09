Трамп рассказал, как мир мог избавиться от ядерного оружия

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что при его администрации Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика были близки к сделке по полной денуклеаризации.

«Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно… Ядерное оружие слишком могущественно, его слишком много», — отметил Трамп.

Экс-глава Белого дома уточнил, что планировавшееся соглашение предполагало его дальнейшее распространение и на другие государства.