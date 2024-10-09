USD 1.7000
EUR 1.8641
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

Столтенберг: «Можно закончить войну за 24 часа, но…»

21:57 1024

Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине через 24 часа после того, как выиграет выборы. Единственный вариант уложиться в такой срок - это объявить о капитуляции, заявил в интервью Politico бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, невероятные обещания, которые раздает Трамп по окончанию войны в Украине, подрывают те усилия, которые прилагает Запад, чтобы Киев находился в лучшей стратегической и военной позиции перед началом переговоров.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но мы также знаем, что самый быстрый способ закончить войну - это проиграть войну. Но мира это не принесет. Это принесет оккупацию Украины", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, война должна закончиться так, чтобы Украина осталась суверенным, независимым государством. Бывший генсек НАТО считает, что единственный способ достичь этого - убедить Россию, что она не сможет достичь своих целей на поле боя.

"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина, но я верю, что мы можем изменить его расчет, что он осознает, что цена продолжения войны слишком высока. Это мое послание к Соединенным Штатам, и это также то, что мы все должны очень четко донести до Соединенных Штатов после выборов", - сказал Столтенберг.

США провозгласили цель: Иран!
США провозгласили цель: Иран! наш комментарий
19:17 5839
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку все еще актуально
12:30 8559
Россияне начали прозревать
Россияне начали прозревать
22:23 685
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар обновлено 22:38
22:38 4535
«Черный лебедь» прилетел за Америкой
«Черный лебедь» прилетел за Америкой наша корреспонденция
17:38 6556
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное кипящий котел
10:20 3579
Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
18:41 3448
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
18:16 5153
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
18:02 3643
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 17:47
17:47 8174
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема
14:42 8348

ЭТО ВАЖНО

США провозгласили цель: Иран!
США провозгласили цель: Иран! наш комментарий
19:17 5839
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку все еще актуально
12:30 8559
Россияне начали прозревать
Россияне начали прозревать
22:23 685
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар
Израиль обещает смертельный и высокоточный удар обновлено 22:38
22:38 4535
«Черный лебедь» прилетел за Америкой
«Черный лебедь» прилетел за Америкой наша корреспонденция
17:38 6556
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное кипящий котел
10:20 3579
Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
18:41 3448
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
Захарова о бесполезности давления на Азербайджан
18:16 5153
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
18:02 3643
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили
Старший советник Байдена у Ильхама Алиева: что обсудили фото; обновлено 17:47
17:47 8174
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема
14:42 8348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться