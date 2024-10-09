Россияне начали прозревать

В России выросло число граждан, которые считают, что вторжение в Украину принесло больше вреда, чем пользы. В сентябре об этом заявили 47% жителей страны. Для сравнения — в мае 2023-го таких было 41%, приводит результаты опроса «Левада-Центр». Одновременно с 38 до 28% снизилось число тех, кто уверен, что начатая президентом Владимиром Путиным «специальная военная операция» в Украине принесла больше пользы.

Чаще других выражают недовольство результатами войны женщины (55%), молодые люди до 24 лет (55%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (52%), те, кто считают, что страна идет по неверному пути (77%), и те, кто не одобряют деятельность Путина (74%). Большинство из них (52%) обосновывают свое мнение тем, что война принесла гибель, горе и страдание множеству людей. 21% опрошенных указали на потери российской армии, 7% — на жертвы среди мирного населения. Еще 18% пожаловались на ухудшение экономической ситуации в стране, в том числе рост цен и огромные траты государства на войну. 7% обратили внимание на испортившиеся отношения с другими странами, 5% недовольны санкциями. В целом считают любую войну вредной 13% россиян.

Чаще остальных говорят, что «СВО» принесла в основном пользу, мужчины (38%), люди от 55 лет и старше (34%), москвичи (32%), те, кто считают, что страна идет в правильном направлении (35%) и те, кто одобряют деятельность Путина (31%). Под положительными результатами они имеют в виду присоединение к России украинских территорий (26%), защиту жителей Донбасса, русских и русскоязычных (24%). Еще 16% уверены, что война укрепила положение России в мире, 11% полагают, что тем самым Путин остановил расширение НАТО. 12% в качестве аргумента назвали «защиту от фашизма и нацизма». Еще 10 указали на укрепление экономики и рост производства.

Одновременно снижается число россиян, считающих, что война идет успешно. Если в феврале таких было 70%, то в сентябре их доля уменьшилась до 60%. При этом противоположной точки зрения придерживается почти каждый четвертый (23%).

За начало мирных переговоров в сентябре высказались 54% опрошенных. Это на 4% больше, чем было в августе — после вторжения украинской армии в Курскую область, но меньше, чем в июле (58%). Также с 41 до 39% снизилось количество сторонников продолжения боевых действий.

72% россиян сказали, что поддержат решение Путина прекратить войну. Однако если одним из условий будет возвращение Украине захваченных территорий, то с этим согласятся только 31% респондентов.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что у россиян постепенно накапливается усталость от войны, сказал «Агентству» директор «Левада-Центра» Денис Волков. При этом он отметил, что «драматических изменений» не происходит, потому что почти все могут продолжать «жить своей частной жизнью». «Большинство хочет мира, но оставляет это решение на откуп властям», — резюмировал социолог.

Политолог Аббас Галлямов счел результаты опроса в части пользы и вреда от войны довольно правдоподобными. «Ни один из вариантов ответа не выглядит здесь слишком опасным, поэтому можно предположить, что ответы на этот вопрос более-менее честные. Наверное, доля людей, заявляющих, что «СВО» принесла больше вреда, немного занижена, а доля утверждающих о пользе «СВО» — завышена, — но в целом цифры не очень завиральны», — написал он.