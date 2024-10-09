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«Сыграйте с нами, что вам жалко, что ли?»

где потеряешь, там не найдешь
Леонид Швец, автор haqqin.az
9 октября 2024, 22:33 2396

Никогда еще сборная России по футболу не находилась в таком униженном положении. Ей буквально приходится упрашивать других о проведении совместных игр. Желающих мало.

Пакистанская футбольная федерация, переговоры с которой о проведении товарищеского матча национальных команд проходили с июня, за считанные дни до игры, запланированной уже на 11 октября, сообщила, что их сборная в Россию не приедет, но они могут прислать какую-то другую команду.

На что тренер российской сборной Валерий Карпин ответил, что играть «с какими-то людьми из Пакистана» смысла нет. Российский футбольный союз 9 октября скрепя сердце с тренером согласился, хотя мутно обосновал отмену матча какими-то «ограничениями по времени, возникшими во время сбора». Не писать же, что российских футболистов непрямо послали.

В общем, настоящий футбол надолго помахал российским болельщикам ручкой. Но они не ропщут. Если такую цену нужно уплатить за счастье обладания развалинами Бахмута или Угледара – так тому и быть

Взамен игры сборная проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а потом встретится с болельщиками. Стоило ли ради этого выдергивать футболистов из клубов или с отдыха – вопрос риторический.

Пакистанцы не первые отказались играть со сборной России, они просто дольше других морочили голову. Перед этим отказы пришли из федераций футбола Кыргызстана и Таджикистана: сорри, дескать, все графики забиты до конца года, есть с кем и без вас сыграть. А бразильцы сообщили, что у них все на два года вперед расписано. Как и полагается команде, которая участвует в самых престижных международных соревнованиях. Не удалось договориться и с Танзанией.

Смысл существования сборной, которая не играет, становится все большей загадкой. Санкции ФИФА и УЕФА запрещают команде Российской Федерации проводить матчи в международных турнирах, из-за чего та не принимала участие ни в чемпионате мира 2022 года, ни в чемпионате Европы в 2023 году. Но товарищеские игры не запрещены, вот только желающих быть спарринг-партнером российским футболистам не находится.

За весь нынешний год удалось организовать лишь три игры – с Беларусью, Сербией и Вьетнамом. Рассчитывали на Пакистан, но вон что вышло. В ноябре есть надежда сыграть с Сирией, буквально матч века. Якобы есть еще одна страна, с которой будет игра в ноябре, но ее название почему-то не раскрывается, из чего с некоторой вероятностью следует, что это Туркменистан. Все, что связано с Туркменистаном, покрыто пеленой загадочности. 

Развеялась последняя футбольная мечта: Пакистан

Зато, узнав о тяготах россиян, высказали свои желания вместе покатать мячик сборные Занзибара и Бурунди. Горизонт грядущих футбольных триумфов России оказывается довольно ясно очерчен.

Но русские не сдаются, и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отважно заявляет, что Россия попробует добиться участия в отборе на чемпионат мира 2026 года. Он чем примечателен: в нем впервые сыграют не 32 сборные, а 48, как же без России-то? ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде, и это замечательный шанс показать «проклятым пиндосам», что такое российский футбол. Вот только жеребьевка матчей отбора состоится уже в декабре этого года. Кто-то верит, что к тому времени отношение к России и ее национальным сборным радикальным образом изменится?

В общем, настоящий футбол надолго помахал российским болельщикам ручкой. Но они не ропщут. Если такую цену нужно уплатить за счастье обладания развалинами Бахмута или Угледара – так тому и быть.

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