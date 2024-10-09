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Король заболел… и не приедет в Баку
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Король заболел… и не приедет в Баку

Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии

накануне СОР29
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
9 октября 2024, 22:50 2079

Постоянное понижение уровня Каспийского моря, особенно накануне саммита COP29 в Баку, служит более чем убедительным примером того, к каким грандиозным экологическим катастрофам приводит глобальное изменение климата.

Как известно, в августе проблема обмеления Каспийского моря была поднята на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Первыми проблему обмеления Каспия обсудили Путин с Алиевым

В результате прошедших в Баку обсуждений на высшем уровне Россия и Азербайджан создали недавно совместную межправительственную комиссию для изучения проблемы высыхания Каспийского моря. Эта проблема, отметим, вызывает особое беспокойство не только в прикаспийских странах, но и в регионах, находящихся далеко за пределами Южного Кавказа и Центральной Азии.

В Индии это экологическое бедствие также вызвало тревогу, поскольку местные специалисты считают, что последствия высыхания Каспийского моря могут отразиться и на этой восточноазиатской стране.

Как пишет индийское издание Down To Earth, специализирующееся на вопросах экологии, «…в следующем месяце весь мир соберется в Баку на 29-ю Конференцию ООН по климату. По иронии судьбы, Каспийское море, на котором расположен Баку, находится под угрозой высыхания из-за антропогенного изменения климата. В недавнем заявлении в СМИ представитель правительства Ирана предупредил, что в течение следующих двадцати лет уровень воды в Каспийском море может снизиться на четверть. Это было бы катастрофой, поскольку Каспий — не просто водоем, а крупнейшее в мире озеро, не имеющее прямого выхода в мировые океаны. Другими словами, Каспий является бессточным».

Исследования последних лет подтверждают, что сократился не только объем воды, поступающей в Каспий, увеличилось также ее испарение с поверхности

Ссылаясь на совместное исследование азербайджанских и казахстанских ученых, опубликованное в начале 2024 года, Down To Earth пишет, что основной причиной высыхания Каспия является изменение климата, вызванное человеческой деятельностью. Согласно исследованию 2024 года, важнейшим фактором его гидрологического баланса являются впадающие в Каспий реки.

«В Каспийское море впадает около 130 рек, однако основной объем воды приносят Волга, Кура, Урал, Терек и Сулак, - отмечают исследователи, которых цитирует индийское издание. - По некоторым данным, на долю Волги приходится более 80 процентов воды, поступающей в Каспий. В разные периоды эта доля может быть заметно выше. Следовательно, колебания уровня Каспия во многом зависят от изменения стока Волги. Длина Волги составляет 3.530 километров, площадь ее бассейна — 1.360 тысяч квадратных километров, а основными источниками стока Волги являются таяние снегов и осадки, выпадающие в ее бассейне».

Исследования последних лет подтверждают, что сократился не только объем воды, поступающей в Каспий, увеличилось также ее испарение с поверхности. Негативную роль сыграли также периодические изменения скорости и направления ветра над Каспийским морем.

В следующем месяце весь мир соберется в Баку на 29-ю Конференцию ООН по климату. По иронии судьбы, Каспийское море, на котором расположен Баку, находится под угрозой высыхания из-за антропогенного изменения климата

Как выяснилось, в периоды снижения уровня Каспия скорость ветра была выше, чем в периоды повышения уровня. Более того, в периоды понижения уровня моря преобладали восточные ветры, а в периоды повышения — северные. В отличие от северных ветров, восточные, дующие из Средней Азии, приносят более сухие и горячие воздушные массы, что, в свою очередь, увеличивает интенсивность испарения.

Как пишет Down To Earth, Советский Союз своей односторонней экологической политикой довел в свое время до высыхания Аральское море. Впрочем, и Иран также стал свидетелем стремительного обмеления озера Урмия.

«Если Каспий постигнет та же участь, это станет апокалипсисом для значительной части Евразийского континента, включая Индию, - пишет издание. - Климат Западной Индии формируется под воздействием локальных штормов, возникающих над Каспийским морем. И делегаты предстоящего саммита в Баку должны учесть это».

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