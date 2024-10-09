Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии

Постоянное понижение уровня Каспийского моря, особенно накануне саммита COP29 в Баку, служит более чем убедительным примером того, к каким грандиозным экологическим катастрофам приводит глобальное изменение климата. Как известно, в августе проблема обмеления Каспийского моря была поднята на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В результате прошедших в Баку обсуждений на высшем уровне Россия и Азербайджан создали недавно совместную межправительственную комиссию для изучения проблемы высыхания Каспийского моря. Эта проблема, отметим, вызывает особое беспокойство не только в прикаспийских странах, но и в регионах, находящихся далеко за пределами Южного Кавказа и Центральной Азии. В Индии это экологическое бедствие также вызвало тревогу, поскольку местные специалисты считают, что последствия высыхания Каспийского моря могут отразиться и на этой восточноазиатской стране. Как пишет индийское издание Down To Earth, специализирующееся на вопросах экологии, «…в следующем месяце весь мир соберется в Баку на 29-ю Конференцию ООН по климату. По иронии судьбы, Каспийское море, на котором расположен Баку, находится под угрозой высыхания из-за антропогенного изменения климата. В недавнем заявлении в СМИ представитель правительства Ирана предупредил, что в течение следующих двадцати лет уровень воды в Каспийском море может снизиться на четверть. Это было бы катастрофой, поскольку Каспий — не просто водоем, а крупнейшее в мире озеро, не имеющее прямого выхода в мировые океаны. Другими словами, Каспий является бессточным».

Ссылаясь на совместное исследование азербайджанских и казахстанских ученых, опубликованное в начале 2024 года, Down To Earth пишет, что основной причиной высыхания Каспия является изменение климата, вызванное человеческой деятельностью. Согласно исследованию 2024 года, важнейшим фактором его гидрологического баланса являются впадающие в Каспий реки. «В Каспийское море впадает около 130 рек, однако основной объем воды приносят Волга, Кура, Урал, Терек и Сулак, - отмечают исследователи, которых цитирует индийское издание. - По некоторым данным, на долю Волги приходится более 80 процентов воды, поступающей в Каспий. В разные периоды эта доля может быть заметно выше. Следовательно, колебания уровня Каспия во многом зависят от изменения стока Волги. Длина Волги составляет 3.530 километров, площадь ее бассейна — 1.360 тысяч квадратных километров, а основными источниками стока Волги являются таяние снегов и осадки, выпадающие в ее бассейне». Исследования последних лет подтверждают, что сократился не только объем воды, поступающей в Каспий, увеличилось также ее испарение с поверхности. Негативную роль сыграли также периодические изменения скорости и направления ветра над Каспийским морем.