Массовая атака беспилотников на Россию

На Россию идет массовая атака БПЛА. Беспилотники замечены в Ростовской, Курской, Волгоградской областях, на Кубани, пишут российские телеграм-каналы.

Жители Ростовской области слышат массовый пролет БПЛА, в Волгограде работает сирена. Город Азовск затянуло едким дымом. Причина его появления неизвестна. Жители Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и Карачевска (Брянская область) слышат взрывы. Работает ПВО.

В Азовске почти ничего не видно из-за едкого дыма. Его резкое появление может быть связано с ландшафтным пожаром. Также был пролет группы БПЛА.

На запах гари жалются и жители Таганрога, в МЧС говорят, что лесных и ландшафтных пожаров поблизости в данный момент нет.