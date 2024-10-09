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Король заболел… и не приедет в Баку

Массовая атака беспилотников на Россию

обновлено 01:35; видео
01:35 2488

На Россию идет массовая атака БПЛА. Беспилотники замечены в Ростовской, Курской, Волгоградской областях, на Кубани, пишут российские телеграм-каналы.

Жители Ростовской области слышат массовый пролет БПЛА, в Волгограде работает сирена. Город Азовск затянуло едким дымом. Причина его появления неизвестна. Жители Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и Карачевска (Брянская область) слышат взрывы. Работает ПВО.

В Азовске почти ничего не видно из-за едкого дыма. Его резкое появление может быть связано с ландшафтным пожаром. Также был пролет группы БПЛА.

На запах гари жалются и жители Таганрога, в МЧС говорят, что лесных и ландшафтных пожаров поблизости в данный момент нет.

*** 22:57

Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении базы хранения БПЛА «шахед» вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

Там хранилось около 400 ударных дронов. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

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