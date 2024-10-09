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Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

США вновь спрятали голову в песок

9 октября 2024, 23:34 928

США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России, пишут российские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.

В ведомстве объяснили это тем, что видят «угрозу эскалации войны» в случае пересмотра политики США.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые необходимы ВСУ для реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

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9 октября 2024, 18:16 5991
Европарламент принял резолюцию по Грузии: освободить Саакашвили и санкции против Иванишвили
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