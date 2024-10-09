США вновь спрятали голову в песок

США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России, пишут российские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.

В ведомстве объяснили это тем, что видят «угрозу эскалации войны» в случае пересмотра политики США.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые необходимы ВСУ для реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.