США вновь спрятали голову в песок
9 октября 2024, 23:34 928
США не будут снимать ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России, пишут российские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
В ведомстве объяснили это тем, что видят «угрозу эскалации войны» в случае пересмотра политики США.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые необходимы ВСУ для реализации «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!