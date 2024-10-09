В Чечне за мелкие проступки будут отправлять на войну

Правонарушителей в Чеченской Республике отправят «в зону СВО» вместо административной ответственности, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Мы много раз предупреждали смутьянов и нарушителей порядка. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и «в зону СВО». Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся», - сказал Кадыров.