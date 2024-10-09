USD 1.7000
EUR 1.8641
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

В Чечне за мелкие проступки будут отправлять на войну

00:16 596

Правонарушителей в Чеченской Республике отправят «в зону СВО» вместо административной ответственности, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Мы много раз предупреждали смутьянов и нарушителей порядка. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и «в зону СВО». Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся», - сказал Кадыров.

Русские ставят на Имишли
Русские ставят на Имишли новый поворот
01:13 917
США провозгласили цель: Иран!
США провозгласили цель: Иран! наш комментарий
9 октября 2024, 19:17 7836
Квадроберы в Ереване, или как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем»
Квадроберы в Ереване, или как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем» итоги с haqqin.az
00:49 994
«Черный лебедь» прилетел за Америкой
«Черный лебедь» прилетел за Америкой наша корреспонденция
9 октября 2024, 17:38 7934
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии накануне СОР29
9 октября 2024, 22:50 3095
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема, все еще актуально
9 октября 2024, 14:42 9058
«Сыграйте с нами, что вам жалко, что ли?»
«Сыграйте с нами, что вам жалко, что ли?» где потеряешь, там не найдешь
9 октября 2024, 22:33 3331
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка наш комментарий, все еще актуально
9 октября 2024, 14:10 5364
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку все еще актуально
9 октября 2024, 12:30 10144
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное кипящий котел
9 октября 2024, 10:20 3771
Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
9 октября 2024, 18:41 4306

ЭТО ВАЖНО

Русские ставят на Имишли
Русские ставят на Имишли новый поворот
01:13 917
США провозгласили цель: Иран!
США провозгласили цель: Иран! наш комментарий
9 октября 2024, 19:17 7836
Квадроберы в Ереване, или как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем»
Квадроберы в Ереване, или как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем» итоги с haqqin.az
00:49 994
«Черный лебедь» прилетел за Америкой
«Черный лебедь» прилетел за Америкой наша корреспонденция
9 октября 2024, 17:38 7934
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии накануне СОР29
9 октября 2024, 22:50 3095
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США
Какая Украина? Какая Ангола? Чудовище наступает на США главная тема, все еще актуально
9 октября 2024, 14:42 9058
«Сыграйте с нами, что вам жалко, что ли?»
«Сыграйте с нами, что вам жалко, что ли?» где потеряешь, там не найдешь
9 октября 2024, 22:33 3331
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка
Китай бьет по Евросоюзу бутылкой коньяка наш комментарий, все еще актуально
9 октября 2024, 14:10 5364
Король заболел… и не приедет в Баку
Король заболел… и не приедет в Баку все еще актуально
9 октября 2024, 12:30 10144
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное
Два мнения: одно – Нетаньяху, другое – неправильное кипящий котел
9 октября 2024, 10:20 3771
Россия может напасть на Швецию
Россия может напасть на Швецию Утверждает министр обороны
9 октября 2024, 18:41 4306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться