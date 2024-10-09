Квадроберы в Ереване, или как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем»

На состоявшемся в Москве саммите СНГ внимание журналистов привлек неформальный диалог министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном, которые в ожидании президентов России и Армении обменялись в Кремле репликами. «А у вас есть квадроберы? – спросил Лавров. - Дети одеваются в костюмы собак и ходят как животные. Это сейчас одна из главных новостей». Немного озадаченный Мирзоян подтвердил, что слышал о движении квадроберов и назвал его «новым явлением».

Тут в разговор вмешался посол Армении в Москве Гурген Арсенян и со знанием дела уточнил, что в Европе представители движения квадроберов позиционируют себя как «новый гендер». Отметим для читателей haqqin.az, что квадробика — это новое молодежное течение, неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют движения и повадки животных и, чтобы войти в образ, надевают на себя маски и цепляют хвосты. Непонятно лишь, где именно, на улицах Еревана или в интернете, глава МИД Армении видел квадроберов. Ну а журналисты, ставшие свидетелями диалога двух министров, так и не поняли, зачем Лаврову понадобилось обсуждать с Мирзояном эту экзотическую тему. И почему российский министр вдруг заинтересовался наличием в Армении молодых людей, изображающих животных? Уже после саммита Лавров ответил на эти вопросы в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

«У нас было время, пока мы обсуждали начало переговоров, - рассказал глава МИД РФ. - И я как раз только что посмотрел видео с женщиной, которая ведет своего ребенка на собачьем поводке. Очень странное явление. Ну, я и спросил Мирзояна: «А у вас в Армении есть квадроберы?» Как оказалось, есть...» А на вопрос журналиста, надо ли с этим что-то делать, Лавров ответил: «Наши законодатели работают над этим. Я им полностью доверяю». Действительно, 1 октября в сеть попало вызвавшее бурную реакцию депутатов Госдумы видео из Омска, на котором мать выгуливала дочь-квадробера на поводке. При этом настоящий четвероногий питомец семьи бегал вокруг без привязи. После чего депутат Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать их к административной ответственности. Эту идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков, по мнению которого, государство не должно «поощрять добровольную деградацию и утрату личности». А депутат Яна Лантратова назвала детей, увлекшихся квадробингом, «не преступниками, а жертвами пропаганды». По ее словам, запретить квадробинг как движение невозможно, а вот предусмотреть наказание для тех, кто популяризирует среди детей такое увлечение, просто необходимо.

После того, как Сергей Лавров обсудил тему квадроберов со своим армянским коллегой, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, знает ли Владимир Путин об этом движении. На что Песков порекомендовал журналистам не преувеличивать значимость этого явления, добавив, что сам он считает его «полной ерундой» и выразив надежду, что президент Путин не знает о существовании квадроберов. В то же время, по мнению российского издания «Крымское Эхо», на самом деле обмен репликами о квадроберах между Лавровым и Мирзояном вовсе не был «ни к чему не обязывающей кулуарной беседой». Скорее всего, за вопросом главы российского МИД скрывалось раздражение и некий намек. На что именно намекал Лавров, понять сложно. Особенно не располагая исчерпывающей информацией о содержании двусторонних переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые проходили в рамках саммита СНГ 8 октября за закрытыми дверями. Известно лишь, что ожидавшаяся многими трехсторонняя встреча глав России, Азербайджана и Армении не состоялась. Причиной, как утверждают источники в администрации президента РФ, стала позиция армянской стороны. Напомним, что Владимир Путин предлагал провести такие переговоры еще в августе во время своего государственного визита в Баку, после чего призвал Пашиняна в ходе телефонного разговора вернуться к трехсторонней встрече уже в Москве.

Но вскоре Пашинян заявил на пресс-конференции, что не заинтересован в переговорах с участием России. Кроме того, члены команды премьер-министра Армении неоднократно подчеркивали, что контроль России над «Зангезурским коридором» невозможен. Как и следовало ожидать, позиция Никола Пашиняна вызвала в Москве неприкрытое раздражение. Кремль неоднократно давал понять армянской стороне, что мирное урегулирование на Южном Кавказе при посредничестве Запада является «угрозой интересам России» и что Москва «не допустит этого». По мнению представителей Кремля, заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы делимитации границ и открытия коммуникаций «могут быть решены только при участии Российской Федерации». Кстати, заместитель премьер-министра России Николай Оверчук также заявил в кулуарах саммита СНГ, что открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и, в частности, «Зангезурского коридора», возможно лишь при участии России. Ну и, конечно же, журналисты не могли обойти вниманием любопытный курьез, когда, согласно видео и стенограмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, президент России, обращаясь к премьер-министру Армении, трижды назвал его «Николом Владимировичем», хотя Пашинян, как известно, «Никол Воваевич».