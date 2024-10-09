Квадроберы в Ереване, или как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем»
На состоявшемся в Москве саммите СНГ внимание журналистов привлек неформальный диалог министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном, которые в ожидании президентов России и Армении обменялись в Кремле репликами.
«А у вас есть квадроберы? – спросил Лавров. - Дети одеваются в костюмы собак и ходят как животные. Это сейчас одна из главных новостей».
Немного озадаченный Мирзоян подтвердил, что слышал о движении квадроберов и назвал его «новым явлением».
Тут в разговор вмешался посол Армении в Москве Гурген Арсенян и со знанием дела уточнил, что в Европе представители движения квадроберов позиционируют себя как «новый гендер».
Отметим для читателей haqqin.az, что квадробика — это новое молодежное течение, неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют движения и повадки животных и, чтобы войти в образ, надевают на себя маски и цепляют хвосты. Непонятно лишь, где именно, на улицах Еревана или в интернете, глава МИД Армении видел квадроберов.
Ну а журналисты, ставшие свидетелями диалога двух министров, так и не поняли, зачем Лаврову понадобилось обсуждать с Мирзояном эту экзотическую тему. И почему российский министр вдруг заинтересовался наличием в Армении молодых людей, изображающих животных?
Уже после саммита Лавров ответил на эти вопросы в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.
«У нас было время, пока мы обсуждали начало переговоров, - рассказал глава МИД РФ. - И я как раз только что посмотрел видео с женщиной, которая ведет своего ребенка на собачьем поводке. Очень странное явление. Ну, я и спросил Мирзояна: «А у вас в Армении есть квадроберы?» Как оказалось, есть...»
А на вопрос журналиста, надо ли с этим что-то делать, Лавров ответил:
«Наши законодатели работают над этим. Я им полностью доверяю».
Действительно, 1 октября в сеть попало вызвавшее бурную реакцию депутатов Госдумы видео из Омска, на котором мать выгуливала дочь-квадробера на поводке. При этом настоящий четвероногий питомец семьи бегал вокруг без привязи.
После чего депутат Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать их к административной ответственности.
Эту идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков, по мнению которого, государство не должно «поощрять добровольную деградацию и утрату личности».
А депутат Яна Лантратова назвала детей, увлекшихся квадробингом, «не преступниками, а жертвами пропаганды». По ее словам, запретить квадробинг как движение невозможно, а вот предусмотреть наказание для тех, кто популяризирует среди детей такое увлечение, просто необходимо.
После того, как Сергей Лавров обсудил тему квадроберов со своим армянским коллегой, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, знает ли Владимир Путин об этом движении. На что Песков порекомендовал журналистам не преувеличивать значимость этого явления, добавив, что сам он считает его «полной ерундой» и выразив надежду, что президент Путин не знает о существовании квадроберов.
В то же время, по мнению российского издания «Крымское Эхо», на самом деле обмен репликами о квадроберах между Лавровым и Мирзояном вовсе не был «ни к чему не обязывающей кулуарной беседой». Скорее всего, за вопросом главы российского МИД скрывалось раздражение и некий намек. На что именно намекал Лавров, понять сложно. Особенно не располагая исчерпывающей информацией о содержании двусторонних переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые проходили в рамках саммита СНГ 8 октября за закрытыми дверями.
Известно лишь, что ожидавшаяся многими трехсторонняя встреча глав России, Азербайджана и Армении не состоялась. Причиной, как утверждают источники в администрации президента РФ, стала позиция армянской стороны. Напомним, что Владимир Путин предлагал провести такие переговоры еще в августе во время своего государственного визита в Баку, после чего призвал Пашиняна в ходе телефонного разговора вернуться к трехсторонней встрече уже в Москве.
Но вскоре Пашинян заявил на пресс-конференции, что не заинтересован в переговорах с участием России. Кроме того, члены команды премьер-министра Армении неоднократно подчеркивали, что контроль России над «Зангезурским коридором» невозможен.
Как и следовало ожидать, позиция Никола Пашиняна вызвала в Москве неприкрытое раздражение. Кремль неоднократно давал понять армянской стороне, что мирное урегулирование на Южном Кавказе при посредничестве Запада является «угрозой интересам России» и что Москва «не допустит этого».
По мнению представителей Кремля, заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы делимитации границ и открытия коммуникаций «могут быть решены только при участии Российской Федерации».
Кстати, заместитель премьер-министра России Николай Оверчук также заявил в кулуарах саммита СНГ, что открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и, в частности, «Зангезурского коридора», возможно лишь при участии России.
Ну и, конечно же, журналисты не могли обойти вниманием любопытный курьез, когда, согласно видео и стенограмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, президент России, обращаясь к премьер-министру Армении, трижды назвал его «Николом Владимировичем», хотя Пашинян, как известно, «Никол Воваевич».
Оговорку президента России можно было бы посчитать случайностью, однако в стенограмме, размещенной на официальном сайте Кремля, эта ошибка так и не была исправлена.
Специально для читателей haqqin.az приведем соответствующую часть стенограммы:
«В. Путин: Уважаемый Никол Владимирович! Уважаемые коллеги, друзья! Мы очень рады приветствовать вас в Москве и в рамках работы лидеров стран СНГ провести двустороннюю встречу. Только что мы с Николом Владимировичем обсуждали текущие вопросы с глазу на глаз, но в таком широком составе есть возможность поговорить по всем принципиальным вопросам, представляющим взаимный интерес».
В завершении президент РФ «ошибся» в третий раз.
В.Путин: «Благодарю вас, Никол Владимирович, жду вас в Казани на саммите БРИКС».
Н.Пашинян: «Спасибо большое!»
Как отмечают присутствовавшие на встрече журналисты, у премьер-министра Армении так и не хватило решимости поправить президента России и напомнить Путину, что он все-таки «Воваевич», а не «Владимирович».
А может, так и нужно было? В конце концов, Отечество важнее отчества…