После срыва «Рамштайна» Зеленский едет в Британию

Украинский лидер Владимир Зеленский после отмены встречи по Украине в формате «Рамштайн» (президент США Джо Байден не сможет ее посетить из-за урагана «Милтон») отправляется на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет Politico.

Издание отмечает, что Зеленский продолжает добиваться от союзников большей военной поддержки в борьбе с Россией.

Украинский президент посетит Стармера во второй раз с момента вступления британского премьера в должность в июле. Визит состоится в тот момент, когда западные державы раздумывают над тем, удовлетворить ли просьбу Украины об обстреле России из дальнобойного оружия, и сразу после того, как был отложен ключевой саммит, на котором Украина должна была представить «план победы».

Зеленский также встретится с лидерами Франции, Германии и Италии в тот же 24-часовой период, сообщили в его офисе.

Официальный представитель Стармера заявил накануне, что премьер-министр «вновь заявит о безоговорочной поддержке Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также встретится со Стармером и Зеленским в Лондоне, подтвердила Даунинг-стрит. Это первая международная поездка Рютте, который на прошлой неделе подчеркнул, что право Киева на самооборону «не заканчивается на границе».