Русские ставят на Имишли

Проблема стоимости работ, технических характеристик и последующих транзитных тарифов на международном транспортном коридоре «Север - Юг» - еще одна дискуссионная тема российско-иранской повестки. Накануне недавнего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Тегеран и его переговоров с высшим руководством иранского государства, проектный офис российского банка ВТБ представил свое видение маршрутов МТК «Север - Юг». Судя по презентации, ВТБ как финансовый оператор проекта готовит российское правительство к крупнейшей зарубежной стройке с участием РЖД и других компаний, в том числе из Азербайджана. На взгляд экспертов российского инфраструктурного банка, техническое задание на соединение иранской и азербайджанской железных дорог должно оперировать следующими масштабами - до 40 тысяч человек, занятных в строительстве, использование 100 тысяч тонн металлоконструкций и 40 миллионов кубометров бетона. Общая длина укладки рельсов может составить 6,5 тысячи километров, а период строительно-монтажных работ составит шесть лет, начиная ориентировочно с IV квартала 2025 года.

К этому сроку ВТБ предлагает подписать решение глав государств о начале строительства (и как более продвинутый вариант: новое соглашение по МТК в формате международного меморандума, открытого к подписанию) и, что самое главное, создать инвестиционный консорциум. Возможно, тема с развитием МТК «Север - Юг» будет как-то зафиксирована в предстоящем к подписанию соглашении о расширенном стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Наибольший интерес в докладе ВТБ вызывает альтернативный вариант прохождения трассы между Азербайджаном и Ираном, в рамках которого проектный офис ВТБ предложил в качестве дублера отрезка Решт - Астара соединение между Имишли (Азербайджан) и Парсабадом (Иран) с дальнейшим строительством железной дороги до Ардебиля. Этот вариант уже значился в повестке азербайджано-иранской межправительственной комиссии в 2022 году, однако в последнее время эта тема не обсуждалась. Имишли является удобной точкой стыковки в том смысле, что город расположен в относительной близости от ключевых апшеронских железнодорожных узлов (Али-Байрамлы - порт Алят). Собственно, от Имишли начинается стальная магистраль вдоль азербайджано-иранской границы в сторону Горадиза, затем Зангезурского коридора и Джульфинского железнодорожного узла в Нахчыванской автономии.

Судя по всему, этот маршрут вряд ли примут в качестве основного, хотя, по оценкам отраслевых специалистов, строительство железной дороги от Имишли до Ардебиля с учетом более пологой местности и меньшего числа населенных пунктов будет менее затратным, чем от Астары до Решта. Скорее всего, дорога Имишли - Ардебиль может стать предметом обсуждения в качестве второго маршрута западного сегмента МТК «Север - Юг». Еще один проект, обсуждавшийся в ходе визита правительственной делегации России, связан с предложением Тегерана соединить через свою территорию электросети России с арабскими странами. Публично с таким предложением выступил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на встрече министров энергетики стран БРИКС. Данный проект может стать своеобразным импульсом для развития проекта энергомоста Россия - Азербайджан - Иран, судьба которого за почти два десятилетия обсуждений все никак не сложится.