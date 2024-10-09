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Король заболел… и не приедет в Баку

США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!

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Адем Исмаил Бакуви, автор haqqin.az
03:20 144

Неужели до такой степени истощились нравственные источники западного сообщества, что цинизм ряда западных стран во главе с США в отношении Азербайджана, не перестает поражать умы здравомыслящих людей?!!! 

Это морально-психологическое явление красочно выразил американский журналист и эссеист прошлого столетия Генри Луис Менкен: «Циник – это человек, который, учуяв запах цветов, озирается в поисках гроба»! Формулировка настолько ярко освещает суть политического цинизма его современных соотечественников, что кажется американский журналист специально для Вашингтона и определил составляющую его поведенческой мотивации.

Алиев разоблачает

Рефреном прозвучала недавняя справедливая оценка Ильхама Алиева позиции Запада во главе с США и Францией по отношению к Азербайджану. Азербайджанский президент отчаянно вопрошает: «Но ведь должны же быть границы лицемерия, двуличия?!». Увы, все эти границы намедни стерты!

Алиев бьет в колокола... и указывает на вызовы и угрозы

И действительно, чем же руководствуются те самые 60 американских конгрессменов, обратившихся к правительству США, с требованием ввести очередные санкции против Азербайджана?! Исходя из каких постулатов о «правах человека», они хранили «гордое молчание» в то время, когда Армения осуществляла этническую чистку и уничтожала очаги культуры азербайджанцев?! А ныне, учуяв запах цветов освобождения Карабаха, озираясь, пытаются вогнать результаты восстановления целостности азербайджанского государства в гроб реваншизма?!

Да, того самого реваншизма, регенерируемого в Армении США и Францией, поставляющих ей оружие и оказывающих беспрецедентное давление, продиктованное стремлением воспрепятствовать подписанию мирного соглашения.

Американская администрация, перекладывая со здоровой головы на больную, выдвигает стране-победителю требование подписания мирного соглашения без учета азербайджанских национальных интересов: без изменения Конституции Армении, в которой содержится ссылка, представляющаяя собой перманентную угрозу целостности Азербайджана, что и не позволяет при её наличии заключать какой-либо договор о мире с Арменией.

С другой стороны, игнорирование Арменией выполнения своих обязательств о гарантиях безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном и контроля со стороны России служит единственной цели, продиктованной США и их союзниками с целью вытеснить Россию из региона и лишить её участия в использовании Зангезурского коридора, в частности.

Бортников комментирует

Оперативная информация Бортникова

Поддерживая деформацию 9-й статьи в векторе обеспечения контроля Армении над этим коридором, коллективный Запад фактически осуществляет попытки установления своего безраздельного контроля в Армении, втягивая её в опасную геополитическую игру.

Об этом открыто говорит директор ФСБ Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ: «Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской…на возможный характер такого «миротворчества» указывает уже то, что развёрнутая на границе Армении и Азербайджана так называемая независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС ведёт разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнёров».

США шаг за шагом создают предпосылки для реализации своих угроз. Далеко не случайно в аэропорт «Звартноц» прибывают военно-грузовые самолеты Вооруженных сил США. В Армению активно доставляют не только военные грузы, но и личный состав в американских военнослужащих. Вашингтон отправляет в Ереван специальные приборы, отслеживающие траектории ракет и других летательных аппаратов, а в Зангезуре создает авиабазу. Именно США проводят для армянского спецназа учения по применению американских боеприпасов, после чего армянская сторона осуществляет военные провокации на линии соприкосновения в Кельбаджаре.

Запад начинает схватку за Южный Кавказ

Вот в какие опасные геополитические игры ввязалась Армения, о чем её недвусмысленно предостерег Ильхам Алиев.

Тем ни менее, Запад диктует Армении качественно новую концепцию жизнедеятельности, которая основывается на игнорировании итогов поражения во Второй Карабахской войне и создании военно-политической базы для реваншизма. А реваншизм, в свою очередь призван реанимировать воинствующий сепаратизм.

Харрис наступает

Об этом открыто заявляет и действующий вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис, нарочито подчеркивая право армян, перемещенных из Карабаха, на безопасное возвращение в свои дома «…для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе».

Однако как Харрис, так и другие высокопоставленные представители американской администрации аккуратно обходят перспективу возвращения азербайджанцев на свои исконные земли, называемые ныне территорией Армении. Никакой политической симметрии, никакого дипломатического баланса. Сугубо политика в интересах одной страны, под лозунгом мнимого «восстановления стабильности в регионе».

Харрис раскрывает карты

Американский конгрессмен Адам Шифф пошел еще дальше, выдвинув провокационный законопроект, предлагающий проведение конфискации азербайджанских активов в пользу «карабахских армян». Предложения конгрессмена нашли свое документальное воплощение в создании так называемого Фонда восстановления доходов «Арцаха» на базе гипотетически конфискуемых активов Азербайджана.

Идентичная функция приписывается им и для выплаты компенсаций армянам, якобы ставших беженцами в результате «военного нападения» Азербайджана.

На наших глазах происходит инсинуация новой волны сепаратизма на базе мифической «репатриации» армян в Карабах.

Адам Шифф переходит от слов к делу

Таким образом, развязав разнузданную геополитическую схватку за Южный Кавказ, Вашингтон пытается ухватиться за последнее идейно-политическое оружие армянского реваншизма, всячески культивируя эту идею и мотивируя сепаратистов к активным действиям против Азербайджана.

Ильхам Алиев констатирует очевидное: СШАперешли в открытое наступление, реставрируя порядки Холодной войны…

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