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«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша

Но выигрывать надо!
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:59 458

11 октября сборная Азербайджана по футболу проведет в Таллине матч 3-го тура Лиги наций против национальной команды Эстонии.

Интересно, что почти год назад команды уже встречались в Таллине в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Тогда Азербайджан выиграл со счетом 2:0, одержав историческую победу: впервые в рамках отбора на Евро нашей сборной удалось набрать три очка в выездном матче.

Год назад главным тренером национальной команды был итальянец Джанни Де Бьязи. Именно в Таллине на послематчевой пресс-конференции у него возникла перепалка с азербайджанскими журналистами, после которой окончательно стало: Де Бьязи в сборной Азербайджана больше «не жилец». Так и получилось: по итогам отборочного цикла Исполком АФФА принял решение расстаться с ним.

Прошел год. Сегодня сборной Азербайджана руководит Фернанду Сантуш. Смогут ли год спустя азербайджанские футболисты вновь обыграть эстонцев на их поле?

Сантушу не повезло. Сегодня футболисты «Карабаха», составляющие костяк сборной (в команду были вызваны шесть игроков агдамского клуба, но Бахлул Мустафазаде не поехал в Таллин из-за травмы), пребывают не в лучшей форме, что демонстрируют последние матчи агдамцев в еврокубках. Это признал и Гурбан Гурбанов после поражения от шведского «Мальме». Для сравнения: год назад «Карабах» в Лиге Европы одержал на старте две победы, а сейчас у команды четыре поражения подряд в еврокубках. 

Помимо «Карабаха», наверняка скажется и бардак в «Нефтчи», где уволили главного тренера, а один из ведущих футболистов сборной Эмин Махмудов был демонстративно лишен капитанской повязки и не играл в последних матчах.

Одним словом, Фернанду Сантуш сейчас находится в более сложных условиях, чем Джанни Де Бьязи год назад. Однако, конечно, это не будет служить оправданием в случае поражения в Таллине. От сборной Азербайджана вновь ждут победы в Эстонии.

Благодарим Misli за содействие в организации поездки представителей СМИ в Таллин на матч Эстония - Азербайджан.

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