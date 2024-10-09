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Беспилотники атаковали военный аэродром на Северном Кавказе

08:26 1153

В ночь на четверг, 10 октября, беспилотники атаковали военный аэродром в Адыгее (РФ). Российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что несколько часов назад в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром «Ханская».

Украинские и российские телеграм-каналы опубликовали предположительно снятые местными жителями видео со вспышками и звуками взрывов; о взрывах пишут и пользователи в нескольких местных чатах. Ни военные с обеих сторон, ни местные гражданские власти пока ничего об этом не заявляли.

Военный аэродром «Ханская» расположен в 3 км к востоку от станицы Ханской, в 6 км к северо-западу от города Майкоп. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза Серова.

Как пишет «Астра» со ссылкой на систему мониторинга пожаров NASA, рядом с военным аэродромом «Ханская» в Адыгее после ночной атаки зафиксирован мощный пожар.

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