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Рекордная сумма: Харрис собрала $1 миллиард

за три месяца
08:31 331

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис собрала более $1 млрд в рамках своей кампании менее чем за три месяца, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

По информации NYT, ни один кандидат в президенты в истории США ранее не привлекал подобную сумму за такой короткий срок.

Собранная Харрис сумма больше, чем удалось собрать за весь 2024 года ее оппоненту от республиканцев Дональду Трампу, отмечает газета. Согласно подсчетам из официальных заявлений, Трамп собрал порядка $853 млн.

Как передает газета, в собранную Камалой Харрис сумму входят средства для ее кампании от партийных комитетов, в том числе Национальный комитет Демократической партии. Преимущественно их тратят на телевизионную и интернет-рекламу, а также на работу офисов и сотрудников партии.

Представители кампании отказались от комментариев NYT. Демократическая партия еще официально не объявляла, сколько удалось собрать в сентябре.

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