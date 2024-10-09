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Катастрофический ураган «Милтон» обрушился на США

08:37 521

Ураган «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида и обрушился на прибрежные территории, сообщает CBS со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Стихийное бедствие достигло западного побережья штата в районе Сиеста-Ки — барьерного острова, почти примыкающего к материковой части Флориды. В момент обрушения на побережье ветер внутри урагана дул со скоростью около 193 км/ч.

Центр по наблюдению за ураганами предупредил жителей близлежащих районов о необходимости найти укрытие из-за «чрезвычайно опасных ветров ураганной силы».

Несмотря на то, что основной удар от урагана «Милтон» приняло на себя западное побережье Флориды, он привел к жертвам в доме престарелых в округе Сент-Луси на восточном побережье штата. Шериф округа сообщил, что есть «множественные жертвы» после того, как на восточное побережье обрушилась серия торнадо, передает Fox News.

Представитель округа Эрик Гилл заявил, что «десятки домов в округе Сент-Луси были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями». Из-за природных катаклизмов число домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, превысило 1 млн, передает канал. По словам исполнительного директора Управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевина Гатри, 125 домов в штате оказались разрушены.

В конце сентября Флорида подверглась удару еще одного разрушительного урагана «Хелен». Его жертвами стали не менее 270 человек.

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