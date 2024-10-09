Трамп объявил, что «матча-реванша не будет»

Кандидат в президенты США от Республиканский партии Дональд Трамп сообщил, что повторных дебатов с его оппоненткой от демократов Камалой Харрис не будет.

Он объяснил, что проведение дебатов бессмысленно, поскольку Харрис заявила о намерении продолжать курс, выбранный действующим президентом США Джо Байденом.

«Вчера Камала четко заявила, что не стала бы поступать иначе, чем Джо Байден, так что спорить не о чем»,— написал Трамп в соцсети Truth Social, отвечая на предложение телеканала Fox News о проведении дебатов 24 или 27 октября. Он добавил, что «матча-реванша не будет», потому что «уже слишком поздно, голосование уже началось».

Первый раунд дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел 10 сентября. Согласно результатом опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. Трамп отказался от второго раунда, утверждая, что мероприятие будет шансом для Харрис улучшить свои позиции. Харрис же выразила готовность на проведении второго раунда.