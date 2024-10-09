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Израиль не остановится до выборов в США

10:40 427

Расширяющаяся в Ливане военная операция Израиля вряд ли завершится до намеченных на 5 ноября президентских выборов в США, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных официальных лиц.

«Две недели назад израильтяне говорили об ограниченном наземном вторжении на пару недель, но эти две недели, похоже, растягиваются», - заявил один из них. Нынешняя ситуация «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США», сказал чиновник.

«Мы хотим, чтобы они (израильтяне) остановились и согласились на политический план, который уже в целом согласован, но, похоже, что, добившись успеха в военном отношении, они будут продолжать», - добавил он.

Издание отмечает, что изменение риторики политического руководства Израиля и масштабы эвакуации населения из приграничных районов вызывают все большее сомнение на Западе в отношении скорого завершения израильской операции.

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