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Король заболел… и не приедет в Баку

Trendyol расширяет международное присутствие, открыв новый офис в Баку

10:56 232

Trendyol, одна из ведущих мировых платформ электронной коммерции, открыла свой первый офис в Баку. Этот шаг отражает приверженность и уверенность турецкой компании Trendyol в азербайджанском рынке.

«Наша братская страна Азербайджан, создала условия благодаря которым мы достигли значительных успехов за предельно короткое время. Разделяя общее культурное наследие и твердо веря в силу и потенциал этой страны, мы всегда чувствовали себя здесь как дома», – сказал Эрдем Инан, генеральный директор группы Trendyol.

С момента выхода платформы Trendyol на азербайджанский рынок в 2023 году она стала самой скачиваемой и широко используемой платформой электронной коммерции в стране. Всего за 18 месяцев Trendyol приобрела почти 2 миллиона клиентов.

«С самого начала нашей международной экспансии, для нас было важно раскрыть потенциал новых рынков, на которых мы работаем, внося при этом значимый вклад в развитие местной цифровой экосистемы. Мы видим огромный потенциал этого динамичного рынка и рады предложить еще больше инновационных решений, услуг и возможностей нашим азербайджанским клиентам и партнерам», — отметил Эрдем Инан.

«Trendyol стремится оказать содействие увеличению объемов торговли с Азербайджаном. При поддержке офиса в Баку и укреплении нашей деятельности в Азербайджане, наша цель на 2028 год — достичь объема торговли 1 миллиард долларов, продать 60 миллионов товаров и охватить 3 миллиона клиентов».

Trendyol заключила стратегическое партнерство с PASHA Holding. Объединяя обширный рыночный опыт PASHA Holding в различных секторах и сильные стороны Trendyol в области технологий, логистики и производства, данное партнерство способствует созданию цифрового моста между Турцией и Азербайджаном, а также развитию экосистемы электронной коммерции в Азербайджане.

«Мы очень рады, что такие игроки, как Trendyol, постепенно входят в экономику нашей страны и гордимся сотрудничеством с этой компанией. Поздравляем Trendyol с открытием нового офиса и искренне верим, что наше сотрудничество будет успешным», - отметил главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.

Для дальнейшего развития цифровой экосистемы в Азербайджане Trendyol предоставит различным партнерам комплексные программы обучения по цифровизации.

В сотрудничестве с различными представителями бизнеса, партнерами по развитию и государственными учреждениями, Trendyol также запустила значимые социальные проекты, направленные на поддержку цифровизации, качественного образования, расширение прав и возможностей женщин.

Будучи первой турецкой компанией электронной коммерции с комплексной дорожной картой и планом действий в области устойчивого развития, Trendyol также примет участие в саммите COP29 в Баку, который предоставит существенную возможность для дальнейшего изучения и коллективных усилий по борьбе с глобальным потеплением. В преддверии COP29 компания Trendyol приняла активное участие в ряде инициатив по повышению осведомленности. 

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