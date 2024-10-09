Trendyol расширяет международное присутствие, открыв новый офис в Баку

Trendyol, одна из ведущих мировых платформ электронной коммерции, открыла свой первый офис в Баку. Этот шаг отражает приверженность и уверенность турецкой компании Trendyol в азербайджанском рынке. «Наша братская страна Азербайджан, создала условия благодаря которым мы достигли значительных успехов за предельно короткое время. Разделяя общее культурное наследие и твердо веря в силу и потенциал этой страны, мы всегда чувствовали себя здесь как дома», – сказал Эрдем Инан, генеральный директор группы Trendyol.

С момента выхода платформы Trendyol на азербайджанский рынок в 2023 году она стала самой скачиваемой и широко используемой платформой электронной коммерции в стране. Всего за 18 месяцев Trendyol приобрела почти 2 миллиона клиентов. «С самого начала нашей международной экспансии, для нас было важно раскрыть потенциал новых рынков, на которых мы работаем, внося при этом значимый вклад в развитие местной цифровой экосистемы. Мы видим огромный потенциал этого динамичного рынка и рады предложить еще больше инновационных решений, услуг и возможностей нашим азербайджанским клиентам и партнерам», — отметил Эрдем Инан. «Trendyol стремится оказать содействие увеличению объемов торговли с Азербайджаном. При поддержке офиса в Баку и укреплении нашей деятельности в Азербайджане, наша цель на 2028 год — достичь объема торговли 1 миллиард долларов, продать 60 миллионов товаров и охватить 3 миллиона клиентов». Trendyol заключила стратегическое партнерство с PASHA Holding. Объединяя обширный рыночный опыт PASHA Holding в различных секторах и сильные стороны Trendyol в области технологий, логистики и производства, данное партнерство способствует созданию цифрового моста между Турцией и Азербайджаном, а также развитию экосистемы электронной коммерции в Азербайджане.