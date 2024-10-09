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Россия была готова применить ядерное оружие по Украине

из нашумевшей книги Боба Вудворда
11:12 2266

Россия осенью 2022 года была готова применить ядерное оружие по Украине, если потери РФ на поле боя стали бы «катастрофическими». Об этом пишет в своей новой книге «Война» лауреат Пулитцеровской премии, бывший журналист The Washington Post Боб Вудворд, прославившийся расследованием Уотергейтского скандала.

Он рассказывает, что начальники генштабов США и России в этот период поговорили по телефону. Когда Марк Милли спросил Валерия Герасимова, какие условия необходимы для применения Россией ядерного оружия, Герасимов ответил, что одно из них — «право использовать тактическое ядерное оружие в случае катастрофических потерь на поле боя». Милли ответил ему, что «ни одно из этих условий не наступит», цитирует книгу Вудворда Foreign Policy.

У ЦРУ был свой агентурный источник в Кремле, поэтому разведка США обладала уникальной, «отборной» информацией, сообщает Вудворд. Основываясь на этих данных, в Белом доме стали считать, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия составляет 50%, приводит отрывки из книги CNN.

В книге описываются напряженные телефонные переговоры между министром обороны Ллойдом Остином и тогдашним главой военного ведомства России Сергеем Шойгу в октябре 2022 г. «Если вы это сделаете, все ограничения, которые мы соблюдали в Украине, будут пересмотрены, — заявил Остин в одном из разговоров. — Это приведет к изоляции России на мировой арене в такой степени, которую вы, русские, в полной мере не можете даже оценить».

«Я не люблю, когда мне угрожают», — ответил Шойгу.

«Господин министр, я руковожу самой мощной армией в мировой истории. Я не угрожаю», — заявил Остин.

Через два дня российская сторона организовала еще один разговор. Шойгу решительно заявил, что украинцы планируют использовать «грязную бомбу»; в течение октября он затем звонил также министрам обороны Великобритании и Франции, рассказывая эту историю. По информации Вудворда, Остин ответил Шойгу, что не верит ему: «Мы не видим никаких признаков этого, и мир это тоже прекрасно увидит».

Колин Каль, тогдашний заместитель министра обороны США по политическим вопросам, сказал позднее об этом эпизоде: «Это был, пожалуй, самый жуткий момент за всю войну».

И он в значительной мере помешал разгромить российскую армию уже в конце 2022 г., рассказывал Ярослав Трофимов, главный международный корреспондент The Wall Street Journal. Из-за «ядерного шантажа» Кремля США не решались поставить Украине оружие, которое могло бы переломить ход войны, говорится со ссылкой на украинских и американских чиновников, военных и разведчиков в его книге «Наши враги исчезнут: российское вторжение и война Украины за независимость».

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