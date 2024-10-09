Россия была готова применить ядерное оружие по Украине

Он рассказывает, что начальники генштабов США и России в этот период поговорили по телефону. Когда Марк Милли спросил Валерия Герасимова, какие условия необходимы для применения Россией ядерного оружия, Герасимов ответил, что одно из них — «право использовать тактическое ядерное оружие в случае катастрофических потерь на поле боя». Милли ответил ему, что «ни одно из этих условий не наступит», цитирует книгу Вудворда Foreign Policy.

Россия осенью 2022 года была готова применить ядерное оружие по Украине, если потери РФ на поле боя стали бы «катастрофическими». Об этом пишет в своей новой книге «Война» лауреат Пулитцеровской премии, бывший журналист The Washington Post Боб Вудворд, прославившийся расследованием Уотергейтского скандала.

У ЦРУ был свой агентурный источник в Кремле, поэтому разведка США обладала уникальной, «отборной» информацией, сообщает Вудворд. Основываясь на этих данных, в Белом доме стали считать, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия составляет 50%, приводит отрывки из книги CNN.

В книге описываются напряженные телефонные переговоры между министром обороны Ллойдом Остином и тогдашним главой военного ведомства России Сергеем Шойгу в октябре 2022 г. «Если вы это сделаете, все ограничения, которые мы соблюдали в Украине, будут пересмотрены, — заявил Остин в одном из разговоров. — Это приведет к изоляции России на мировой арене в такой степени, которую вы, русские, в полной мере не можете даже оценить».

«Я не люблю, когда мне угрожают», — ответил Шойгу.

«Господин министр, я руковожу самой мощной армией в мировой истории. Я не угрожаю», — заявил Остин.

Через два дня российская сторона организовала еще один разговор. Шойгу решительно заявил, что украинцы планируют использовать «грязную бомбу»; в течение октября он затем звонил также министрам обороны Великобритании и Франции, рассказывая эту историю. По информации Вудворда, Остин ответил Шойгу, что не верит ему: «Мы не видим никаких признаков этого, и мир это тоже прекрасно увидит».

Колин Каль, тогдашний заместитель министра обороны США по политическим вопросам, сказал позднее об этом эпизоде: «Это был, пожалуй, самый жуткий момент за всю войну».

И он в значительной мере помешал разгромить российскую армию уже в конце 2022 г., рассказывал Ярослав Трофимов, главный международный корреспондент The Wall Street Journal. Из-за «ядерного шантажа» Кремля США не решались поставить Украине оружие, которое могло бы переломить ход войны, говорится со ссылкой на украинских и американских чиновников, военных и разведчиков в его книге «Наши враги исчезнут: российское вторжение и война Украины за независимость».