Убиты два командира «Хезболлы»

Армия Израиля заявила о ликвидации двух командиров «Хезболлы» на юге Ливана.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, израильские ВВС ликвидировали командира «Хезболлы» в районе Хула Ахмеда Мустафу аль-Хаджа Али, ответственного за сотни пусков зенитных ракет по израильскому Кирьят-Шмону.

Также сообщается, что в другой атаке уничтожен командующий ракетным отделением в округе Мейс-Джабаль Мухаммед Али Хамдан. Он руководил многочисленными обстрелами противотанковыми ракетами населенных пунктов на севере Израиля.

Кроме того, вчера (в среду) и ночью израильская авиация атаковала склады боеприпасов и другие военные объекты «Хезболлы» в Бейруте и других районах на юге Ливана, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.