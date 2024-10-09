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Король заболел… и не приедет в Баку

В России заявили о почти 100 сбитых украинских беспилотниках

11:30 574

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 10 октября над российской территорией, а также над Крымом были сбиты 92 беспилотника самолетного типа.

Согласно сообщению, 47 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 12 – над Курской областью, девять – над Ростовской, четыре – над Брянской, по два – над Белгородской и Крымом, один – над Воронежской и 15 – над акваторией Азовского моря.

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