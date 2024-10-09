Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с командирами и начальниками силового блока республики, призвал воздержаться от заявлений, что кадыровцы якобы являются «зачинщиками» конфликта вокруг Wildberries, передает ТАСС.
Кадыров заявил, что в противном случае обвинителям придется «отвечать за слова», добавив, что ситуации нельзя придавать национальный окрас.
«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — сказал Кадыров.
ТАСС со ссылкой на видео, сделанное на совещании, пишет, что в контексте ситуации вокруг маркетплейса Кадыров назвал имена сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», - сказал глава Чечни, выступая на чеченском языке.