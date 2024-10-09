На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия

Президент Владимир Зеленский второй раз за месяц прибыл в Италию, где снова встретится с премьером Джорджей Мелони. Сегодня Зеленский встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, а затем отправится на встречу с Мелони на вилле Дориа Памфили. Завтра он посетит Ватикан, чтобы встретиться с Папой Франциском, после чего направится в Берлин. Зеленский также планирует встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Украина готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, но без признания потери территорий, в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вхождения в ЕС, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что эта активность свидетельствует о стремлении Зеленского найти решение, которое обеспечит мир для Украины и защитит ее от будущих агрессий со стороны России. Президент отметил, что Украина имеет реальную возможность достичь мира и стабильности уже осенью и зимой. Он подчеркнул, что ситуация на фронте открывает возможности для решительных действий, чтобы закончить войну до 2025 года.

Сейчас украинские силы имеют численное преимущество на Донбассе, но ситуация вокруг вторжения в Курскую область сложная. Оно имело целью поднять боевой дух и получить поддержку союзников, но сейчас значительные силы Украины оказались в определенной изоляции на территории России, что ограничивает возможности помочь на Донбассе. Уход из Курска может обойтись Украине значительно дороже, поскольку есть опасения, что российские войска могут передислоцироваться в Сумскую область.

Газета пишет: «Зеленский сейчас хочет убедить европейцев именно на политическом уровне. Он, например, знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий. Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада». Речь идет о западных гарантиях безопасности, похожих на те, что США предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.