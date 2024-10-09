Ответ Грузии Европарламенту

Резолюция, принятая Европарламентом 9 октября, - вмешательство в парламентские выборы в Грузии, назначенные на 26 октября, в пользу оппозиции. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

В среду депутаты Европарламента поддержали резолюцию, в которой призвали заморозить финансирование Грузии со стороны ЕС, а также ввести санкции против тех, кто, по мнению европейских чиновников, «подрывает демократию» в стране, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Также в документе есть критика принятых в Грузии законов об «иноагентах» и запрете пропаганды ЛГБТ.

«Помимо того, что это является вмешательством во внутренние дела страны, это также является попыткой оказать влияние на выборы в пользу «Национального движения», - сказал Мдинарадзе.

По его словам, резолюция призывает грузинские власти ввести экономические санкции против РФ: «Это означает, что экономически Грузия по всем расчетам оказалась бы в положении как минимум в два раза хуже, чем было во время пандемии».