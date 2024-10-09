USD 1.7000
EUR 1.8601
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

Ответ Грузии Европарламенту

12:23 1039

Резолюция, принятая Европарламентом 9 октября, - вмешательство в парламентские выборы в Грузии, назначенные на 26 октября, в пользу оппозиции. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

В среду депутаты Европарламента поддержали резолюцию, в которой призвали заморозить финансирование Грузии со стороны ЕС, а также ввести санкции против тех, кто, по мнению европейских чиновников, «подрывает демократию» в стране, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Также в документе есть критика принятых в Грузии законов об «иноагентах» и запрете пропаганды ЛГБТ.

«Помимо того, что это является вмешательством во внутренние дела страны, это также является попыткой оказать влияние на выборы в пользу «Национального движения», - сказал Мдинарадзе.

По его словам, резолюция призывает грузинские власти ввести экономические санкции против РФ: «Это означает, что экономически Грузия по всем расчетам оказалась бы в положении как минимум в два раза хуже, чем было во время пандемии».

Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
12:46 975
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия утверждает Corriere della Sera
12:03 1425
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
11:50 1762
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине из нашумевшей книги Боба Вудворда
11:12 2269
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 11318
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии накануне СОР29; все еще актуально
9 октября 2024, 22:50 6704
Израиль не остановится до выборов в США
Израиль не остановится до выборов в США
10:40 1004
Сколько может продолжаться Курская операция Украины
Сколько может продолжаться Курская операция Украины Bloomberg
10:31 2585
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России Forbes
10:25 3757
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша Но выигрывать надо!
03:59 5404
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 6963

ЭТО ВАЖНО

Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
12:46 975
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия утверждает Corriere della Sera
12:03 1425
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
11:50 1762
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине из нашумевшей книги Боба Вудворда
11:12 2269
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 11318
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии накануне СОР29; все еще актуально
9 октября 2024, 22:50 6704
Израиль не остановится до выборов в США
Израиль не остановится до выборов в США
10:40 1004
Сколько может продолжаться Курская операция Украины
Сколько может продолжаться Курская операция Украины Bloomberg
10:31 2585
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России Forbes
10:25 3757
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша Но выигрывать надо!
03:59 5404
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 6963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться