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Новый обстрел Израиля из Ливана

12:29 365

Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в общей сложности в направлении населенных пунктов Верхней Галилеи было выпущено около 40 снарядов. Некоторые из них были перехвачены, несколько снарядов упали на местности, проинформировали в армии.

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