Новый обстрел Израиля из Ливана

Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в общей сложности в направлении населенных пунктов Верхней Галилеи было выпущено около 40 снарядов. Некоторые из них были перехвачены, несколько снарядов упали на местности, проинформировали в армии.