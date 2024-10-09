Новый обстрел Израиля из Ливана
12:29 365
Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, в общей сложности в направлении населенных пунктов Верхней Галилеи было выпущено около 40 снарядов. Некоторые из них были перехвачены, несколько снарядов упали на местности, проинформировали в армии.
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