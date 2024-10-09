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Россия пытается срочно достичь успеха на Донбассе

12:35 664

Российская наступательная кампания в Донецкой области, вероятно, достигнет пика в ближайшие месяцы. Командование приказало российским войскам проводить относительно высокие темпы механизированных наступательных операций, чтобы до осени 2024 года, когда болотистость ограничит маневренность, достичь тактических успехов, об этом говорится в сводке специалистов Института изучения войны (ISW).

«Ухудшение погодных условий осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов, вероятно, усложнит маневры механизированных и пехотных подразделений, но российские войска наверняка будут пытаться сохранить наступательное давление на востоке Украины, несмотря на эти вызовы», - отметили аналитики.

Сейчас россияне активизируют использование бронетехники в Харьковском и Покровском направлениях, пытаясь воспользоваться сухой погодой до начала дождей. На западе Донецкой области ВС РФ ведут интенсивные механизированные атаки с конца июля 2024 года. Также они возобновили с конца сентября 2024 года крупные механизированные наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Россия, вероятно, хочет активизировать механизированное наступление, чтобы закрепиться в прифронтовых населенных пунктах и впоследствии использовать их как плацдарм для захвата Курахово или Покровска.

«Российские войска полагаются на небольшие пехотные группы, которые продвигаются под прикрытием ветрозащитных лесополос в открытых полях от населенного пункта к населенному пункту, особенно в направлении Покровска. Они, скорее всего, не прекратят наступательных операций после осеннего сезона грязи, хотя неблагоприятные погодные условия, вероятно, снизят эффективность российской пехоты», – пишут аналитики.

Россияне исчерпали значительные резервы, которые были подготовлены для активной наступательной операции «Лето 2024», сосредоточенной на продвижении в Донецкой области. По оценкам ISW, эта наступательная кампания, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие месяцы.

Плохие погодные условия, ограничивающие маневры на поле боя, могут способствовать кульминации, однако это не означает, что российские наступательные действия на востоке Украины полностью остановятся осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов.

Российские войска имеют устоявшуюся тактику ведения боя даже после достижения кульминационных точек, а также во время неблагоприятных погодных условий.

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