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Azercell удостоен двух золотых наград

12:42 160

Azercell стал обладателем премии Stevie International Business Awards в номинациях «Технологическая инновация года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года».

Достижения ООО Azercell Telecom были высоко оценены жюри престижной международной премии Stevie International Business Awards (IBAs). Лидирующий мобильный оператор Азербайджана был удостоен золотой премии в номинации «Технологическая инновация года» за разработку и внедрение Aicell - первого в стране Виртуального Ассистента на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке.

Социальная кампания Azercell «Девушкам белое к лицу», реализуемая совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана, также была удостоена золотой премии в номинации «Программа корпоративной социальной ответственности года».

Следует отметить, что бот Aicell, предоставляющий полный спектр услуг на азербайджанском языке, оперативно отвечает на множество запросов абонентов, минимизируя необходимость их переадресации к операторам. Это значительно сокращает время обработки обращений и экономит время абонентов.

Основная цель социального проекта «Девушкам белое к лицу» заключалась в привлечении девушек к занятиям спортом и пропаганде здорового образа жизни. Кампания также затрагивает проблему ранних браков. В рамках акции девушки, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги и месяц бесплатных тренировок. Проект не только побудил тысячи молодых людей заняться спортом, но и привел к 100-процентному увеличению числа девушек, занимающихся дзюдо. Напомним, что кампания была неоднократно отмечена международными и местными наградами.

Отметим, что Stevie является одной из самых престижных наград в мире бизнеса, которая присуждается организациям, преуспевшим в таких областях, как инновации, лидерство, обслуживание клиентов, маркетинг и человеческие ресурсы. Премия известна строгим процессом оценки номинантов, в котором участвуют более 200 профессионалов со всего мира.

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