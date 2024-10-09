Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова

Завершился судебный процесс по делу 25-летнего Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пятерых членов одной семьи.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде суд счел основательным заключение судмедэкспертов о том, что Ахмедов совершил преступление в невменяемом состоянии.

Гособвинитель потребовал освободить подсудимого от отбывания наказания и отправить его в психиатрическую больницу.

Ахмед Ахмедов отказался от последнего слова. Суд постановил отправить его в психбольницу на принудительное лечение.

Напомним, Ахмедов обвиняется в том, что с особой жестокостью убил своих родителей, 9-летнего брата, сестру и ее малолетнюю дочь.