USD 1.7000
EUR 1.8601
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова

12:46 986

Завершился судебный процесс по делу 25-летнего Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пятерых членов одной семьи.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде суд счел основательным заключение судмедэкспертов о том, что Ахмедов совершил преступление в невменяемом состоянии.

Гособвинитель потребовал освободить подсудимого от отбывания наказания и отправить его в психиатрическую больницу.

Ахмед Ахмедов отказался от последнего слова. Суд постановил отправить его в психбольницу на принудительное лечение.

Напомним, Ахмедов обвиняется в том, что с особой жестокостью убил своих родителей, 9-летнего брата, сестру и ее малолетнюю дочь.

Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
12:46 987
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия утверждает Corriere della Sera
12:03 1435
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
11:50 1767
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине из нашумевшей книги Боба Вудворда
11:12 2276
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 11321
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии накануне СОР29; все еще актуально
9 октября 2024, 22:50 6707
Израиль не остановится до выборов в США
Израиль не остановится до выборов в США
10:40 1005
Сколько может продолжаться Курская операция Украины
Сколько может продолжаться Курская операция Украины Bloomberg
10:31 2588
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России Forbes
10:25 3764
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша Но выигрывать надо!
03:59 5408
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 6964

ЭТО ВАЖНО

Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
12:46 987
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия
На гарантии безопасности и вступление в ЕС: Украина может прекратить боевые действия утверждает Corriere della Sera
12:03 1435
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
Кадыров: «Я и есть главный кадыровец!»
11:50 1767
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине
Россия была готова применить ядерное оружие по Украине из нашумевшей книги Боба Вудворда
11:12 2276
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 11321
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии
Высыхание Каспия вызывает тревогу даже в Индии накануне СОР29; все еще актуально
9 октября 2024, 22:50 6707
Израиль не остановится до выборов в США
Израиль не остановится до выборов в США
10:40 1005
Сколько может продолжаться Курская операция Украины
Сколько может продолжаться Курская операция Украины Bloomberg
10:31 2588
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России
«Временная победа»: 400 «шахедов» взорвались в России Forbes
10:25 3764
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша
«Карабах» и «Нефтчи» подвели Фернанду Сантуша Но выигрывать надо!
03:59 5408
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 6964
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться